Любая женщина позавидует: озвучено предсмертное желание Кобзона

Нелли Кобзона не устает хвалить покойного мужа в интервью. Хотя она взвалила на себя быт, воспитание детей и помощь супругу в гастролях, ей ни разу не пришлось об этом пожалеть.

По словам вдовы певца, Иосиф Давыдович постоянно оказывал ей знаки внимания. Нелли могла лишь упомянуть том, что ей что-то нужно, например, бутылочка ацетона, и вечером муж приносил ей все необходимое.

Внимательность Кобзона она ценила превыше бриллиантов, но в семейной жизни звездной пары было место и чистой романтике.

«Он мне каждый день дарил букет цветов. Каждый день! И когда он уходил и прощался с сыном, он сказал: "Сынок, я тебя очень прошу, сделай так, чтобы у мамы каждый день был букет цветов"», — раскрыла Нелли предсмертное желание музыканта.

Препятствием их счастью в браке не стали ни занятость Кобзона, ни его путешествия в горячие точки. Все потому, отметила Нелли в эфире программы «Мой герой », что после двух разводов артист больше всего хотел построить идеальную семью.