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Как Пугачева: 50-летняя Повереннова раскрыла все карты

1 июля 2022 11:10
Как Пугачева: 50-летняя Повереннова раскрыла все карты

Артистка не боится осуждения публики.

Дарья Повереннова прокомментировала разницу в возрасте со своим мужем Андреем Шароновым. Избранник актрисы на восемь лет ее старше.

По словам артистки, она не переживает о мнении поклонников по поводу большой разницы в возрасте со своим мужем. Как оказалось, артистке все равно, что могут подумать окружающие о ее личной жизни. Поэтому она старается ориентироваться на Аллу Пугачеву, которая не побоялась связать свою жизнь с Максимом Галкиным, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет.

«По большему счету мне плевать, кто и что скажет или подумает», — цитирует слова актрисы «Экспресс газета».

Также Повереннова обратила внимание, что мечтала выйти замуж за Шаронова, поэтому и согласилась на его предложение руки и сердца. При этом будущие супруги познакомились 9 лет назад и не стремились связать себя узами брака как можно быстрее.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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