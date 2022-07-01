Как Пугачева: 50-летняя Повереннова раскрыла все карты

Дарья Повереннова прокомментировала разницу в возрасте со своим мужем Андреем Шароновым. Избранник актрисы на восемь лет ее старше.

По словам артистки, она не переживает о мнении поклонников по поводу большой разницы в возрасте со своим мужем. Как оказалось, артистке все равно, что могут подумать окружающие о ее личной жизни. Поэтому она старается ориентироваться на Аллу Пугачеву, которая не побоялась связать свою жизнь с Максимом Галкиным, несмотря на разницу в возрасте в 27 лет.

«По большему счету мне плевать, кто и что скажет или подумает», — цитирует слова актрисы «Экспресс газета ».

Также Повереннова обратила внимание, что мечтала выйти замуж за Шаронова, поэтому и согласилась на его предложение руки и сердца. При этом будущие супруги познакомились 9 лет назад и не стремились связать себя узами брака как можно быстрее.