Герои «Аватара» существуют? Ахнете, увидев модель-инопланетянку без грима (фото)

Персонажи картины «Аватар» обязаны своей диковинной внешностью сложнейшим современным технологиям. Но природа тоже способна удивить и наградить человека уникальным инопланетным лицом. Яркий тому пример — современная модель Цунайна.

Девушка обладает нестандартной внешностью и редкой экзотической красотой. Ее часто сравнивают с героями фильма «Аватар» — настолько невероятна внешность модели. Это сходство и россыпь родинок на лице стали ее визитной карточкой и обеспечили всемирную популярность.

О жизни Цунайны известно немного. Она родом из Тибета, где и начала свою модельную карьеру. Это стало неожиданностью для нее самой, ведь рост девушки — 152 сантиметра. Но уникальные черты Цунайны лица настолько понравились представителям модной индустрии, что они быстро обеспечили ей головокружительный карьерный старт.

Девушка уже снялась для Christian Dior и выступила на Неделе моды в Лондоне. Цунайна держит подробности личной жизни в строгом секрете, что только разжигает интерес публики к ее загадочной персоне.