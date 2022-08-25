Довлатова сдала с потрохами: всплыла правда о подлом поступке Нагиева

Дмитрий Нагиев долгие годы создавал себе репутацию ловеласа. Артист старался никогда не распространяться о своей личной жизни, что только усиливало таинственность. Как оказалось, на самом деле телеведущий не был верен своим избранницам.

Как призналась телеведущая Алла Довлатова, несколько лет назад Нагиев пытался с ней познакомиться. Телеведущий активно ухаживал за ней, однако никогда не признавался, что в то время был женат. И молодая девушка, которой тогда было лишь 17 лет, не догадывалась, что участвует в супружеской измене.

«Клеил девушку по полной программе, как обои», — вспоминает знаменитость в беседе с порталом «7 дней».

При этом телеведущая не скрывает, что Нагиев произвел на нее весьма приятное впечатление. Как оказалось, шоумен понравился девушке, несмотря на навязчивый стиль ухаживания.