Добронравов ни при чем: у Пахмутовой все-таки есть сын с необычным именем

Александра Пахмутова и Николай Добронравов стали одной из самых крепких пар на отечественной эстраде. Больше 60 лет они прожили вместе, однако композитор так и не стала матерью. При этом кроме мужа всю жизнь вокруг нее были люди, о которых она могла заботиться.

Как оказалось, учеников она считала собственными детьми. Именно подопечных композитор окружала любовью и старалась помочь не только с творчеством, но и личной жизнью. А самые теплые отношения у Пахмутовой сложились с певцом Юлианом.

Артист начал сотрудничать с творческим дуэтом еще во время учебы в ГИТИСе и с годами все чаще и чаще исполнял их композиции. И со временем их отношения выросли из просто рабочих, а в некоторых интервью Пахмутова даже называла Юлиана своим сыном. Композитор акцентировала внимание на их многолетнем общении.

При этом супруги никогда не рассказывали, почему предпочли не становиться родителями. Они старались не раскрывать детали личной жизни и не пускали публику в свой быт.