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Без скандала не обошлось: тайная жена Пьера Нарцисса объявилась на похоронах

1 июля 2022 14:25
Без скандала не обошлось: тайная жена Пьера Нарцисса объявилась на похоронах

Оказалось, что певец планировал завести детей с новой пассией.

Похороны Пьера Нарцисса, которые несколько раз откладывались, не обошлись без скандалов. На церемонии прощания объявилась тайная жена музыканта. Ведущая и певица Ксения Грин заявила, что встречалась с Пьером около двух лет. По ее словам, они даже вместе жили и строили серьезные планы — например, собирались завести детей.

В интервью «Комсомольской правде» Грин призналась, что часто ругалась с музыкантом. Он ревновал ее к поклонникам. Они несколько раз расставались, последний разрыв произошел недолго до смерти. Но пара все-таки успела помириться. Ксения уточнила, что сейчас она официально замужем за другим человеком, но хотела оформить с ним развод, чтобы выйти замуж за Пьера.

Как на такие откровения отреагировала бывшая жена певца Валерия Калачева, не сообщается. Именно ей пришлось брать на себя всю организацию похорон экс-супруга и транспортировку его тела на родину, в Камерун. Грин подчеркнула, что Нарцисс не знакомил ее с бывшей возлюбленной и их общей дочерью Каролиной-Кристель.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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