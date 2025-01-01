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Что смотреть в кино в июле?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля!

Самая большая луна
Самая большая луна
фантастика, боевик 2024, Россия
3.0
Билеты
Ханна. В игре
Ханна. В игре
боевик, ужасы, триллер 2024, США / Таиланд
5.0
Билеты
Не одна дома
Не одна дома
комедия 2024, Россия
4.0
Билеты
Большое путешествие. Вокруг света
Большое путешествие. Вокруг света
анимация 2024, Россия
6.0
Билеты
Культурная комедия
Культурная комедия
комедия 2023, Россия
7.0
Билеты
Водитель-олигарх
Водитель-олигарх
комедия 2024, Россия
6.0
Билеты
Дастур
Дастур
драма, ужасы 2023, Казахстан
7.0
Билеты
Сидони в Японии
Сидони в Японии
драма, мелодрама 2023, Франция / Германия / Япония / Швейцария
6.0
Билеты
Собиратель душ
Собиратель душ
ужасы, триллер 2024, США
6.0
Билеты
Хвостатый переполох
Хвостатый переполох
драма 2024, Южная Корея
7.0
Билеты
В потоке трех стихий
В потоке трех стихий
спорт, драма, детектив 2023, Россия
6.0
Билеты
Обе две
Обе две
комедия 2024, Россия
5.0
Билеты
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