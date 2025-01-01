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Киноафиша Москвы
Подборки фильмов в прокате
Что смотреть в кино в июле?
Что смотреть в кино в июле?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля!
Самая большая луна
фантастика, боевик
2024, Россия
3.0
Билеты
Ханна. В игре
боевик, ужасы, триллер
2024, США / Таиланд
5.0
Билеты
Не одна дома
комедия
2024, Россия
4.0
Билеты
Большое путешествие. Вокруг света
анимация
2024, Россия
6.0
Билеты
Культурная комедия
комедия
2023, Россия
7.0
Билеты
Водитель-олигарх
комедия
2024, Россия
6.0
Билеты
Дастур
драма, ужасы
2023, Казахстан
7.0
Билеты
Сидони в Японии
драма, мелодрама
2023, Франция / Германия / Япония / Швейцария
6.0
Билеты
Собиратель душ
ужасы, триллер
2024, США
6.0
Билеты
Хвостатый переполох
драма
2024, Южная Корея
7.0
Билеты
В потоке трех стихий
спорт, драма, детектив
2023, Россия
6.0
Билеты
Обе две
комедия
2024, Россия
5.0
Билеты
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