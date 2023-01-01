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Скоро в прокате "Пантафа – пожирательница душ"
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Что смотреть в кино в июне?
Что смотреть в кино в июне?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого июля!
Гипнотик
боевик, детектив, триллер
2023, Великобритания / США
6.0
Билеты
Пантафа – пожирательница душ
ужасы
2022, Италия
6.0
Билеты
Круче некуда
боевик
2023, США
0.0
Билеты
Патхан: Схватка со смертью
боевик, драма, триллер
2023, Индия
9.0
Билеты
Кентавр
драма, триллер
2023, Россия
0.0
Билеты
Жанна Дюбарри
биография, драма, исторический
2023, Франция
6.0
Билеты
Схватка с дьяволом
боевик, триллер, ужасы
2023, США
0.0
Билеты
Реинкарнация. Новая глава
ужасы, триллер
2023, Австралия
7.0
Билеты
За Палыча!
комедия, военный
2023, Россия
0.0
Билеты
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