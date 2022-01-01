Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Москвы Подборки фильмов в прокате Что посмотреть в августе в кино?

Что посмотреть в августе в кино?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого августа!

Отряд самоубийц: Миссия навылет
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика 2021, США
6.0
Главный герой
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.0
Босс-молокосос 2
Босс-молокосос 2
анимация 2021, США
8.0
Круиз по джунглям
Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.0
Воспоминания
Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
7.0
Не дыши 2
Не дыши 2
криминал, ужасы, триллер 2021, США
7.0
Вуду
Вуду
ужасы, триллер 2020, Великобритания
6.0
Кэндимен
Кэндимен
ужасы 2021, США
6.0
Другие подборки
На языке оригинала с субтитрами 110 фильмов
В кино с детьми на выходных! 4 фильма
Ужасы перед сном 19 фильмов
Кино прошлого века 58 фильмов
Кино с Оскаром 13 фильмов
Российское кино 50 фильмов
Все подборки
Related video
«Пытается держать удар»: о связи Лепса с бывшей женой заговорили близкие
От принца Гарри ни на шаг: засветившуюся на публике Меган Маркл вывели на чистую воду
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«В корыстных интересах»: неприглядный поступок Галкина предали огласке
От заграничных курортов отказался: покинувший столицу Лазарев вышел на связь
Названы 3 знака Зодиака, которым в 2022 году все будут завидовать
«Единственное, что спасает»: главная сваха раскрыла правду о своем положении
4 способа вычислить, что мужчина-Скорпион вам изменяет
«Узнать невозможно»: вот как выглядела Бабкина до пластики
Лепс может остаться ни с чем: назван новый претендент на песни Шатунова
Пошла с протянутой рукой не ради хайпа: Дана Борисова выступила с заявлением
За спиной Муцениеце: вскрылась правда о романе Прилучного
Приложение киноафиши