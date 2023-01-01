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Скоро в прокате "Баба Яга спасает мир" 1
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Что смотреть в кино в августе?

Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого августа!

Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
семейный, комедия 2023, Россия
0.0
Билеты
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
боевик, криминал 2023, Южная Корея
8.0
Билеты
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
ужасы, триллер 2023, Австралия
7.0
Билеты
Игра в лифте
Игра в лифте
ужасы 2023, США
6.0
Билеты
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
семейный, анимация 2023, США / Франция / Япония
9.0
Билеты
Из глубины
Из глубины
боевик, приключения, драма 2023, США
0.0
Билеты
Заложники
Заложники
триллер 2023, США
0.0
Билеты
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
анимация 2023, Россия
0.0
Билеты
Посредники
Посредники
драма 2022, Южная Корея
7.0
Билеты
Панда из космоса
Панда из космоса
драма, семейный, фэнтези 2022, Китай
4.0
Билеты
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