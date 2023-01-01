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Скоро в прокате "Баба Яга спасает мир"
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Что смотреть в кино в августе?
Что смотреть в кино в августе?
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого августа!
Баба Яга спасает мир
семейный, комедия
2023, Россия
0.0
Билеты
Криминальный Город: Разборки В Пусане
боевик, криминал
2023, Южная Корея
8.0
Билеты
Два, три, демон, приди!
ужасы, триллер
2023, Австралия
7.0
Билеты
Игра в лифте
ужасы
2023, США
6.0
Билеты
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
семейный, анимация
2023, США / Франция / Япония
9.0
Билеты
Из глубины
боевик, приключения, драма
2023, США
0.0
Билеты
Заложники
триллер
2023, США
0.0
Билеты
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
анимация
2023, Россия
0.0
Билеты
Посредники
драма
2022, Южная Корея
7.0
Билеты
Панда из космоса
драма, семейный, фэнтези
2022, Китай
4.0
Билеты
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