Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Проект Х: Дорвались - трейлер
Киноафиша Трейлеры Проект Х: Дорвались. Трейлер

Проект Х: Дорвались. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 3 ноября 2011
Проект Х: Дорвались – Сюжет вращается вокруг троих одноклассников, решивших устроить крутую вечеринку и прославиться на всю округу — правда, удержать события под контролем у них не получилось.
Все трейлеры фильма
Проект Х: Дорвались - дублированный трейлер 1 дублированный трейлер 1
Проект Х: Дорвались - дублированный отрывок 3 дублированный отрывок 3
Проект Х: Дорвались - дублированный отрывок 2 дублированный отрывок 2
Проект Х: Дорвались - отрывок 6 отрывок 6
Проект Х: Дорвались - отрывок 5 отрывок 5
Проект Х: Дорвались - отрывок 4 отрывок 4
Проект Х: Дорвались - отрывок 3 отрывок 3
Проект Х: Дорвались - отрывок 2 отрывок 2
Проект Х: Дорвались - трейлер без цензуры трейлер без цензуры
Проект Х: Дорвались - дублированный трейлер 2 дублированный трейлер 2
Проект Х: Дорвались - дублированный тв ролик 1 дублированный тв ролик 1
Проект Х: Дорвались - дублированный отрывок 1 дублированный отрывок 1
Проект Х: Дорвались - трейлер 3 трейлер 3
Проект Х: Дорвались - отрывок 1 отрывок 1
Проект Х: Дорвались - тв ролик 4 тв ролик 4
Проект Х: Дорвались - тв ролик 3 тв ролик 3
Проект Х: Дорвались - тв ролик 2 тв ролик 2
Проект Х: Дорвались - тв ролик 1 тв ролик 1
Проект Х: Дорвались - трейлер 2 трейлер 2
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
salem 2 апреля 2015, 12:51
Отличная комедия. Мега веселая. 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Великолепный проект от продюсера Тодда Филлипса и режиссёра Нима Нуризаде демонстрирует самую крутую, невероятную и зажигательную вечеринку в кино, которую можно представить! Фильм "Проект X: Дорвались" сочетает в себе черты и молодёжной комедии, и подростковой мелодрамы, и псевдо-документальных историй, чей съёмочный приём разросся до самых разных жанровых ответвлений, а самое главное - не отпускает своим задором с самого начала и до конца, запоминаясь настоящим знаковым кино-событием!



Король вечеринок





Трое крайне непопулярных в школе парней решаются устроить самую грандиозную вечеринку, по случаю дня рождения одного из них, пригласив огромное количество народу и фиксируя всё на видеокамеру. «Проект X: Дорвались» - пожалуй, лучшее применение псевдо-документалистики в истории кино, лихо возвышающееся над всем остальным в отсутствие беготни от ведьм или зомби, паранормальных явлений, полтергейстов, огромных монстров и норвежских троллей, и смотрясь при этом куда более захватывающим и зрелищным фильмом!



Редкий случай, когда съемка камеры преподносится без мельтешения и тряски, когда рассмотреть можно всё и целиком погрузиться в созданную атмосферу, а не ощущать себя наблюдателем за чьим-то видеороликом. При этом создатели умудрились не просто заснять крутую вечеринку, но и внести в сюжет крепкий любовный треугольник, а так же непредсказумо-зрелищный финал, когда всё пошло совершенно не так, как ребята задумывали.



Настоящее и стопроцентное развлечение, фиксированное на одну основную и несколько вспомогательных камер, представляет обилие колоритных персонажей, среди которых второстепенные типа парочки охранников, недовольного соседа и наркоторговца, испортившего праздник, запоминаются даже ярче основной троицы, а количество оголённых сексуальных красавиц и школьниц просто зашкаливает!



За действием крайне интересно наблюдать ещё задолго до начала вечеринки, чего стоит хотя бы похищение садового гнома или опрос в школе «а вы пойдёте на вечеринку?». Много шуток, обилие юмора и настоящий вкус полной жизни пропитывают действие от начала до конца, не шибко заботясь о последствиях.



Зрелища ради здесь и подожгут деревья, и отправят собаку летать на воздушных шариках, и карлика во включенной духовке запрут, и даже утопят дорогущую крутую тачку в бассейне. Причём, даже если вы не фанат молодёжной музыки и всякого современного «хип-хопа», то уж огненную кульминацию под «Battery» - самую грандиозную, мощную и драйвовую вещь группы «Metallica» (с расходящимся в преддверии кульминации вступлением!) обязаны оценить по полной программе и запомнить навсегда!



Главный герой Томас в течении всей картины переходит от застенчивого парнишки и послушного сынка в отвязного тусовщика, способного и наркотическую таблетку принять без лишних угрызений совести, так и показать средний палец в новостях всему миру. Теперь он – король вечеринок, знаменитость и звезда, как и его друзья. Однако всё же немного обидно, что на вечеринке, устроенной ради секса с девчонками, кажется ни одному из троих так ничего и не досталось…



Самая потрясающая вечеринка, с атмосферой развлечения, морем драйва, приколов и обнажённых красоток получилась одним из самых запоминающихся фильмов последнего десятилетия и настоящим стилистическим и жанровым прорывом! Такой фильм приятно смотреть и в компании друзей, и вдвоем с девушкой (не даром же сюжет пронизывает шикарная лав-стори с главным героем и его выбором между «девушкой-подругой» знакомой с детских лет и «главной красавицей школы», в которую он безумно влюблён), и даже одному. Идеальное развлекательное кино, запоминающееся навсегда!



10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Только что из Кинотеатра. Фильм получился обалденный!!! Масса забавных моментов и конечно же самая эпическая вечеринка в истории кино!!! Вряд ли буду пересматривать в будущем, но и от разового просмотра получил огромный позитивный заряд на весь день.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Просто ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ весны !!!!!!!!! Мега крутая тусовка =)))) ✊ ✊



Просто 100 / 10 баллов =)))) СУПЕР ФИЛЬМ !!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

7.1 Проект Х: Дорвались
Проект Х: Дорвались комедия, 2012, США
Папины дочки. Мама вернулась - трейлер 02:02
Папины дочки. Мама вернулась  трейлер
Глазами пса - дублированный трейлер 01:26
Глазами пса  дублированный трейлер
Шелби Оукс. Город-призрак - trailer 2 01:30
Шелби Оукс. Город-призрак  trailer 2
Финник 2 - трейлер 2 02:21
Финник 2  трейлер 2
Маша и Медведи - трейлер 01:58
Маша и Медведи  трейлер
Авиатор - трейлер 2 02:25
Авиатор  трейлер 2
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца - дублированный трейлер 02:13
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца  дублированный трейлер
Астрал. Свеча ведьмы - дублированный трейлер 01:56
Астрал. Свеча ведьмы  дублированный трейлер
Хэллоуин. Ночной кошмар - трейлер 01:47
Хэллоуин. Ночной кошмар  трейлер
Сказка о царе Салтане - трейлер 01:59
Сказка о царе Салтане  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше