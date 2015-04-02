Все трейлеры фильма дублированный трейлер 1 дублированный отрывок 3 дублированный отрывок 2 отрывок 6 отрывок 5 отрывок 4 отрывок 3 отрывок 2 трейлер без цензуры дублированный трейлер 2 дублированный тв ролик 1 дублированный отрывок 1 трейлер 3 отрывок 1 тв ролик 4 тв ролик 3 тв ролик 2 тв ролик 1 трейлер 2
Король вечеринок
Трое крайне непопулярных в школе парней решаются устроить самую грандиозную вечеринку, по случаю дня рождения одного из них, пригласив огромное количество народу и фиксируя всё на видеокамеру. «Проект X: Дорвались» - пожалуй, лучшее применение псевдо-документалистики в истории кино, лихо возвышающееся над всем остальным в отсутствие беготни от ведьм или зомби, паранормальных явлений, полтергейстов, огромных монстров и норвежских троллей, и смотрясь при этом куда более захватывающим и зрелищным фильмом!
Редкий случай, когда съемка камеры преподносится без мельтешения и тряски, когда рассмотреть можно всё и целиком погрузиться в созданную атмосферу, а не ощущать себя наблюдателем за чьим-то видеороликом. При этом создатели умудрились не просто заснять крутую вечеринку, но и внести в сюжет крепкий любовный треугольник, а так же непредсказумо-зрелищный финал, когда всё пошло совершенно не так, как ребята задумывали.
Настоящее и стопроцентное развлечение, фиксированное на одну основную и несколько вспомогательных камер, представляет обилие колоритных персонажей, среди которых второстепенные типа парочки охранников, недовольного соседа и наркоторговца, испортившего праздник, запоминаются даже ярче основной троицы, а количество оголённых сексуальных красавиц и школьниц просто зашкаливает!
За действием крайне интересно наблюдать ещё задолго до начала вечеринки, чего стоит хотя бы похищение садового гнома или опрос в школе «а вы пойдёте на вечеринку?». Много шуток, обилие юмора и настоящий вкус полной жизни пропитывают действие от начала до конца, не шибко заботясь о последствиях.
Зрелища ради здесь и подожгут деревья, и отправят собаку летать на воздушных шариках, и карлика во включенной духовке запрут, и даже утопят дорогущую крутую тачку в бассейне. Причём, даже если вы не фанат молодёжной музыки и всякого современного «хип-хопа», то уж огненную кульминацию под «Battery» - самую грандиозную, мощную и драйвовую вещь группы «Metallica» (с расходящимся в преддверии кульминации вступлением!) обязаны оценить по полной программе и запомнить навсегда!
Главный герой Томас в течении всей картины переходит от застенчивого парнишки и послушного сынка в отвязного тусовщика, способного и наркотическую таблетку принять без лишних угрызений совести, так и показать средний палец в новостях всему миру. Теперь он – король вечеринок, знаменитость и звезда, как и его друзья. Однако всё же немного обидно, что на вечеринке, устроенной ради секса с девчонками, кажется ни одному из троих так ничего и не досталось…
Самая потрясающая вечеринка, с атмосферой развлечения, морем драйва, приколов и обнажённых красоток получилась одним из самых запоминающихся фильмов последнего десятилетия и настоящим стилистическим и жанровым прорывом! Такой фильм приятно смотреть и в компании друзей, и вдвоем с девушкой (не даром же сюжет пронизывает шикарная лав-стори с главным героем и его выбором между «девушкой-подругой» знакомой с детских лет и «главной красавицей школы», в которую он безумно влюблён), и даже одному. Идеальное развлекательное кино, запоминающееся навсегда!
10/10
Просто 100 / 10 баллов =)))) СУПЕР ФИЛЬМ !!!
Авторизация по e-mail