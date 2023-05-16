Финист. Первый богатырь
– Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются.
Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться! Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин!
У нас как то сложилось, что Последний Богатырь стал нашим любимым семейным фильмом с детьми.
Всем добра и хорошего настроения !
Пересильд полный ноль!!!
Старая баба яга, была супер
Спасибо Большое Всем Актёрам и Создателям🙏🏻🙏🏻🙏🏻
"...лучше былину о Фиесте взял бы за основу" ))
Где бы такую былину взять?! )) Да будет вам известно, Финист впервые становится богатырём исключительно в советском фильме 1975 года. До этого момента он существовал в сказках, как царевич, который в облике сокола летал по ночам к незамужним девицам.
Что же касается свиньи, то это вепрь, встречающийся в русских былинах. Почувствуйте разницу! ))
Семьей сходили. Всем понравилось.
Сказка Роу Финист Ясный сокол с этим не сравнить.
Великий Александр Роу посмотрите как убивают сказку для детей
Такое чувство будто из пальца высосали лишь бы выдать хоть что то \
И сто процентов будет несколько частей..
Действия фильма снова происходят в сказочном мире Белогорье. Сюжет повествует о Финисте Ясном Соколе, некогда самоуверенном богатыре, страдающим завышенной гордыней и манией величия.
Но наступает момент, когда он слепнет, становясь никому не нужным и не интересным. Даже верный друг и помощник Мелёха покидает Финиста.
Позже на Белогорье нападают бусурманы. Финист, Мелёха и Баба-яга, бывшая в Белогорье во время нападения, попадают в плен, где их выставляют на продажу, как рабов.
С этого момента для Финиста начинаются по-настоящему опасные приключения и серьёзные испытания. В которых он поймёт, что один в поле - не воин. Только работая в команде, можно достичь нужного результата и одолеть врага.
На удивление, фильм оказался вполне не детский, смотреть его было легко и интересно. С юмором тоже всё в порядке. Знаменитый актёрский состав подобран идеально и отыграл на все 100%. Компьютерная графика и спецэффекты снова на уровне Голливуда.
Мне всё в этом фильме понравилось, кроме одного. Облик Финиста, его повадки, манера общения, на мой взгляд, были слизаны с Марвеловского Тора, который Бог Грома. Даже действие оружия булавы, которое к Финисту возвращалось, словно бумеранг, мне очень напомнило действие того самого молота Тора. Если уж кино снято по мотивам русских сказок - так давайте делать всё по-русски. За это я снижаю один балл.
В остальном претензий к фильму нет. В итоге, моя оценка: 9 из 10. 👍
Русский богатырь полный придурок...тщеславный, самовлюбленный, безмозглый....
Сын 13 лет сказал, Финист полный придурок - согласна с ребенком...
ВОПРОС - что вы хотели показать этим фильмом? Как быть тщеславным и безмозглым? Какой смысл хотели донести?
Как я поняла планируется 2я часть.... не НЕ СТОИТ,,,,, НЕ ПОЗОРЬТЕ РУССКИХ БОГАТЫРЕЙ.... они уже и так клоуны на сцене....
