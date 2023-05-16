Меню
Финист. Первый богатырь – Финист Ясный Сокол — самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться! Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин!
andreizakharov2413 16 мая 2023, 07:39
Жду не дождусь посмотреть продолжение последнего богатыря
16 мая 2023, 07:39 Ответить
Виктория Морозова 7 августа 2023, 23:35
Хорошо, что наши, русские актёры будут.
7 августа 2023, 23:35 Ответить
Zalim Molov 5 января 2024, 10:49
Это продолжение Последнего богатыря? То есть больше частей не будет по Последнему богатырю?
5 января 2024, 10:49 Ответить
Татьяна Александрушкина 22 мая 2024, 18:04
Мне кажется, того Финиста, из 70з не переплюнуть. И красавец мужчина, и сюжет)
22 мая 2024, 18:04 Ответить
Киноафиша.инфо 22 мая 2024, 18:06
в ответ на сообщение Татьяна Александрушкина от 22 мая 2024, 18:04
Всё возможно!
22 мая 2024, 18:06 Ответить
Елена Челнокова 18 июня 2024, 13:26
Оценка
Фильм обещает быть ярким! Прекрасный актерский состав, сложный грим и красивые костюмы, великолепные натурные съемки в различных природных локациях от казахских степей до Приэльбрусья, тщательно прописанные диалоги героев и искрометный юмор - должны сделать эту картину лидером предстоящего сезона. Очень ждем!
18 июня 2024, 13:26 Ответить
User 22 сентября 2024, 09:17
Очередная попытка сделать отечественное кино? Яркая картинка, бедный сюжет, неплнятная мотивация персонажей, ноль юмора? После всяких чебурашек и бременских музыкантов другого не ожидаю((
22 сентября 2024, 09:17 Ответить
Perfect blue 29 октября 2024, 15:12
🙌
29 октября 2024, 15:12 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 15:08
Сказочно
30 октября 2024, 15:08 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 15:08
в ответ на сообщение ghg04197 от 30 октября 2024, 15:08
Оправдает ли надежды
30 октября 2024, 15:08 Ответить
Киноафиша.инфо 30 октября 2024, 19:24
в ответ на сообщение ghg04197 от 30 октября 2024, 15:08
Вот и узнаем 🙌
30 октября 2024, 19:24 Ответить
Алёна Волкова 6 декабря 2024, 20:00
Наверное, посмотреть 1 раз и забыть, как страшный сон. Юмор какой то неуместный и тупой
6 декабря 2024, 20:00 Ответить
Юлия Юлия 13 декабря 2024, 23:05
Почему Баба Яга не та, в которую превращается Яковлева после Молодильного Яблока 🍎??? А вообще, хоть это и не совсем Последний Богатырь, пойдём всей семьёй.
У нас как то сложилось, что Последний Богатырь стал нашим любимым семейным фильмом с детьми.
Всем добра и хорошего настроения !
13 декабря 2024, 23:05 Ответить
Виолетта Ветрова 16 декабря 2024, 23:04
Жду премьеру фильма с огромным нетерпением!
16 декабря 2024, 23:04 Ответить
Denis Markin 23 декабря 2024, 23:32
Оценка
Уже приелись все эти богатыри.
23 декабря 2024, 23:32 Ответить
borsergi 25 декабря 2024, 09:06
какая картошка? во времена богатырей репа только была. ещё айфон богатырю дайте. есть куча книг из ссср. снимай нехочю. не надо свежее бездарное снимать.
25 декабря 2024, 09:06 Ответить
Василий Федотов 28 декабря 2024, 16:24
полное дерьмо
28 декабря 2024, 16:24 Ответить
Denis Markin 29 декабря 2024, 14:00
Оценка
Скучно, примитивный сюжет и надоевшая история.
29 декабря 2024, 14:00 Ответить
Мария Зайцева 29 декабря 2024, 22:49
А сколько он идёт? По временю
29 декабря 2024, 22:49 Ответить
albinchikah 30 декабря 2024, 14:30
Оценка
почему везде стоит дата премьеры 1 января, если он уже в прокате😅
30 декабря 2024, 14:30 Ответить
Елена Лаврищева 31 декабря 2024, 13:19
Оценка
Отличный фильм-сказка для детей и родителей!!!! Получила огромное удовольствие от просмотра!!!
31 декабря 2024, 13:19 Ответить
Маргарита Те 1 января 2025, 13:17
Оценка
Очень замечательный фильм. Настоящая сказка, где добро побеждает зло. Сюжет очень интересный и необычный. Рекомендую к просмотрю всем!
1 января 2025, 13:17 Ответить
Владимир Ржевский 1 января 2025, 16:12
Оценка
Не советую,тратить время и деньги на это ... фильмом то не назвать. Юмор - где-то пытались шутить. Сюжет - никакой. Игра актеров - плинтус. Можно уснуть , пока досмотришь.
1 января 2025, 16:12 Ответить
Анна Пышкина 1 января 2025, 16:20
Оценка
Ожидала, если честно, меньшего. В принципе сюжет средний. Самолюбие финиста временами подбешивало и выдавливание драмы из его слепоты (постоянно валялся в луже). НО фильм оставил о себе приятное впечатление, благодаря Добронравову, актрисе, которая играла Ягу, и локонам Финиста (актёр реально красивый🥰)
1 января 2025, 16:20 Ответить
Геля Елина 1 января 2025, 19:50
Оценка
Не советую. На 30й минуте хотелось уйти. Сюжет не интересный, юмора нет. Даже игра таких классных актёров фильм не спасла
1 января 2025, 19:50 Ответить
gorov.anatolia7676 2 января 2025, 10:49
Цена когбутто на премьере с актёрами 👎
2 января 2025, 10:49 Ответить
саша саша 2 января 2025, 16:10
Оценка
Полное г, больше рекламы о фильме
2 января 2025, 16:10 Ответить
Yuliya Baturina 2 января 2025, 17:01
Оценка
Очень понравилась сказка! Получили с детьми удовольствие! Ждём продолжения!
2 января 2025, 17:01 Ответить
Демьян Захаренко 2 января 2025, 17:07
Оценка
Я уверен лучше чем волшебник изумрудного города
2 января 2025, 17:07 Ответить
Арсен Тащиев 2 января 2025, 17:14
Оценка
Ожидание просмотр и разочарование.фильм для детей младшего школьного возраста
2 января 2025, 17:14 Ответить
Екатерина Баева 2 января 2025, 17:42
Оценка
Очень даже неплохо - легкий и веселый фильм, как раз чтобы посмотреть в Новогодние каникулы 🎄☃️
2 января 2025, 17:42 Ответить
Наталья Назарова 2 января 2025, 20:51
Оценка
Сказка)) будет интересна и детям и взрослым. Мне очень понравилось, и я не пожалела о проведенном времени в кинотеатре. Рекомендую посмотреть!
2 января 2025, 20:51 Ответить
Sultan Baibulatov 2 января 2025, 23:58
Оценка
Фильм полный отстой.ходили с семьей,не понравился ни взрослым ни детям.очень скучный,хотелось уйти после получаса просмотра.не советую от чистого сердца👎не зря такой низкий рейтинг.
2 января 2025, 23:58 Ответить
Лариса Киселева 3 января 2025, 09:04
Фигня ни о чем
3 января 2025, 09:04 Ответить
Рустем Гизатуллин 3 января 2025, 13:46
Оценка
Фильм на один раз. Последний богатырь в 100 раз интереснее был.
Пересильд полный ноль!!!
Старая баба яга, была супер
3 января 2025, 13:46 Ответить
surien 3 января 2025, 14:20
Оценка
Не пойду, очень дорого, дешевле идти на зарубежные фильмы, Российские фильмы для патриотов и для богачей, а не для простого народа. 😡
3 января 2025, 14:20 Ответить
ekaterinasinegubova03 3 января 2025, 14:59
Оценка
Фильм на один раз, но семьей очень хорошо смотреть, иногда не понятно где смеяться 🤔😄😅а так советую посмотреть фильм хороший
3 января 2025, 14:59 Ответить
Белла Зязева 4 января 2025, 05:28
Оценка
Нам с мамой очень понравилось)
4 января 2025, 05:28 Ответить
Анастасия Андреева 4 января 2025, 21:41
Оценка
Очень скучный фильм, у меня дети и муж были готовы сбежать из кинотеатра уже на 20 минуте просмотра фильма, актёры все грусные,измотанные. А реклама перед фильмом в 20 минут это вообще отдельная тема(((
4 января 2025, 21:41 Ответить
dmitry.spiridonow2018 4 января 2025, 22:50
Оценка
Второй раз (в кинотеатре) не буду смотреть. А один раз советую всем. Нормальный фильм, вызывает чувства!
4 января 2025, 22:50 Ответить
Людмила Чуваева 5 января 2025, 14:30
Сходите лучше на ёлки 11,был полный зал никто не ушёл, фильм замечательный.
5 января 2025, 14:30 Ответить
Егор Макаров-Гайдуков 5 января 2025, 16:23
Отличный, непредсказуемый, фантастический и даже прикольный фильм! Лично мне понравился фильм👍
Спасибо Большое Всем Актёрам и Создателям🙏🏻🙏🏻🙏🏻
5 января 2025, 16:23 Ответить
Olga Smirnova 5 января 2025, 21:06
Оценка
Особенных замечаний нет.
5 января 2025, 21:06 Ответить
Галина Клендар 5 января 2025, 22:33
Оценка
Нам очень понравился: красочный и с непредсказуемым сюжетом! Будем ждать возможного продолжения!
5 января 2025, 22:33 Ответить
Юлия Черешня 6 января 2025, 07:12
Оценка
Очень хороший фильм!!!
6 января 2025, 07:12 Ответить
Всё Хорошо 6 января 2025, 09:06
Оценка
Посмотрели. Рекомендовать не могу это. Сыну так себе , нам тоже. Юмор слабенький. Сюжет тоже на троечку. Дома посмотреть на халяву, это да, идти и платить за это деньги - нет.
6 января 2025, 09:06 Ответить
arcritz 6 января 2025, 12:53
Потрясающая бездарность. Оценивать нечего.
6 января 2025, 12:53 Ответить
iriska_1985g 6 января 2025, 13:14
Оценка
Добрый фильм, с юмором
6 января 2025, 13:14 Ответить
kolanellin73 6 января 2025, 14:22
Оценка
Очень понравился фильм!!! Приходите всей семьёй
6 января 2025, 14:22 Ответить
Оксана Евлампьева 6 января 2025, 17:15
Оценка
Ходили с детьми-всем очень понравилось! Действительно семейное интересное кино! Занимательный сюжет! Рекомендую!
6 января 2025, 17:15 Ответить
key765 6 января 2025, 22:00
Оценка
Нормальный фильм. Красивая приятная картинка. Сюжет развивается понятно, естественно и при этом много неожиданных поворотов. Но как-то чересчур просто всё разрешилось, как в последних российских фильмах. Замысла не хватило. Авторов сценария четыре, а кажется, что и пятый тоже был нужен.
6 января 2025, 22:00 Ответить
stepanova.ek57 6 января 2025, 22:25
Оценка
Супер! Всем понравился и детям и взрослым. Рекомендую!
6 января 2025, 22:25 Ответить
Татьяна Зотова 7 января 2025, 06:23
Оценка
В полном восторге! Как по мне, это лучший фильм из франшизы "Последний богатырь"
7 января 2025, 06:23 Ответить
User 7 января 2025, 09:19
Оценка
Хорошое кино
7 января 2025, 09:19 Ответить
Анастасия Королькова 7 января 2025, 10:06
Оценка
Красивая добрая сказка! Хороший сюжет, немного мягкого юмора, спецэффекты качественные, герои отыграли достойно! Фильм для семейного просмотра очень рекомендую!
7 января 2025, 10:06 Ответить
Руслан Валиев 7 января 2025, 13:45
Оценка
Полный отстой, жалко потраченное время и деньги. Очередной отстой , Деньги на сво надо вкладывать а не на съёмку такого очередного дерьма. Куда верховный смотрит.
7 января 2025, 13:45 Ответить
Илья Серков 7 января 2025, 14:57
Оценка
Игра актёров на уровне. Спец эффекты, 3D графика на уровне Голливуда. А вот режиссеру руки по локоть отрезать. Если нет фантазии в более, лучше былину о Фиесте взял бы за основу. Гораздо интереснее было бы смотреть. Русский богатырь со свиней сражается, странная ассоциация.
7 января 2025, 14:57 Ответить
Надежда Леонова 7 января 2025, 15:00
Оценка
Неожиданный сюжет. Очень красочно, сказочно. Смотрите, отоичный семейный фильм. Ждём продолжения
7 января 2025, 15:00 Ответить
Илья Серков 7 января 2025, 16:51
в ответ на сообщение Маргарита Те от 1 января 2025, 13:17
Оценка
Где увидели сказку не понятно. Может сказки в детстве не читали родители? Я очень разочарован фильмом.
7 января 2025, 16:51 Ответить
Илья Серков 7 января 2025, 20:24
в ответ на сообщение Илья Серков от 7 января 2025, 14:57
Оценка
Режиссеру нужно поучится, как сценарии к сказкам русским писать у Александра Роу и Льва Потемкина.
7 января 2025, 20:24 Ответить
Татьяна Зотова 7 января 2025, 20:58
в ответ на сообщение Илья Серков от 7 января 2025, 14:57
Оценка
Откуда только такие умники берутся?
"...лучше былину о Фиесте взял бы за основу" ))
Где бы такую былину взять?! )) Да будет вам известно, Финист впервые становится богатырём исключительно в советском фильме 1975 года. До этого момента он существовал в сказках, как царевич, который в облике сокола летал по ночам к незамужним девицам.
Что же касается свиньи, то это вепрь, встречающийся в русских былинах. Почувствуйте разницу! ))
7 января 2025, 20:58 Ответить
Анастасия Прокофьева 7 января 2025, 22:08
Оценка
В восторге от фильма. И сюжет и актеры, и картинка все отлично. Добронравов прямо 10 из 10, не переиграл. А главные герои просто великолепны. Переживала за Бабу-Ягу, но Пересильд в этой роли органична и хороша
7 января 2025, 22:08 Ответить
alenaabu104 8 января 2025, 11:20
Оценка
Ждем продолжение....)\
Семьей сходили. Всем понравилось.
8 января 2025, 11:20 Ответить
leo_lit 8 января 2025, 17:37
Оценка
Фильм понравился. Хотелось просто посмотреть сказку и посмеяться. Когда верблюд заговорил, смеялась до слез))) хотя я не ребёнок уже очень давно. Рекомендую к просмотру, хорошее фантазии для всей семьи
8 января 2025, 17:37 Ответить
User 8 января 2025, 20:53
На олин раз, неинтересный
8 января 2025, 20:53 Ответить
User 8 января 2025, 20:55
в ответ на сообщение borsergi от 25 декабря 2024, 09:06
Ну, вообще-то это сказка, то есть картошка смутила, а джин, кабан с крыльями и размером с 30-и этажный дом, а также чудовище с хвостом змеи нет? Давно у психиатра были?
8 января 2025, 20:55 Ответить
User 8 января 2025, 21:33
Оценка
Потрясающая сказка! С очень интересным и многогранным сюжетом! Не скучная, захватывающая! Не похожая ни на одну другую! Актёры супер! Шутки классные! Очень рекомендую ❤️\
8 января 2025, 21:33 Ответить
User 9 января 2025, 08:54
Оценка
Сходили в кино по желанию сына. Отличный фильм, с удовольствием посмотрели всем семьей, рекомендуем)
9 января 2025, 08:54 Ответить
Ярослав Мохначёв 9 января 2025, 11:09
в ответ на сообщение Демьян Захаренко от 2 января 2025, 17:07
В Финисте хоть и есть посыл на продолжение, но это уже другая история, а история этого фильма закончена. А в волшебнике вообще посреди истории фильм обрывается и всё, жди следующую часть....)
9 января 2025, 11:09 Ответить
olgasanaeva937 9 января 2025, 14:40
Оценка
Нормальный фильм. Есть, конечно, голливудские штампы, но в целом динамично, интересно.
9 января 2025, 14:40 Ответить
Александр Шибанов 10 января 2025, 14:30
Оценка
7 баллов
10 января 2025, 14:30 Ответить
София Кулагина 11 января 2025, 13:54
Оценка
Мультик очень классный
11 января 2025, 13:54 Ответить
Крестина Епифанова 11 января 2025, 13:56
Оценка
Было интересно посмотреть с семьей, советую.
11 января 2025, 13:56 Ответить
anastasiarozina03 11 января 2025, 14:35
Оценка
Отличный фильм ! Ходили всей семьёй ,все в восторге ))) Ждём продолжения 👏👏👏👏
11 января 2025, 14:35 Ответить
Елена Казакова 11 января 2025, 19:40
Оценка
Минут 40 смотрела эту чушь....
Сказка Роу Финист Ясный сокол с этим не сравнить.
11 января 2025, 19:40 Ответить
Андрей Ка 11 января 2025, 20:27
Оценка
Сегодня сходили с семьёй на просмотр этого фильма. Ожидание и что было на самом деле как страшный сон. Как всегда, наши кинематографисты просто отмыли деньги. Смотреть нечего от слова СОВСЕМ. Фильмы про богатырей смотрели всей семьёй. От каких-то были в восторге, какие-то были более-менее. Но этот побил все рекорды и по режиссуре, и по постановке. Да по всем позициям. Я видел лица людей и детей, выходящих из зала- полное разочарование. И, самое главное, в последнее время на экраны выходит всё больше дерьма, которое смотреть просто невозможно. А тем более, показывать его детям. Это, наверное, очередная гос.программа по отниманию денег и обогащению ближайшего окружения.
11 января 2025, 20:27 Ответить
Светлана Шпакова 11 января 2025, 20:28
Оценка
Зря потраченные деньги. Неинтересно, скучно, не весело.
11 января 2025, 20:28 Ответить
Александр Лихенко 11 января 2025, 23:00
Оценка
Не ожидаю, ничего классного как с Чебуратором и прочими новоделами. Обычный американский передел.
Великий Александр Роу посмотрите как убивают сказку для детей
11 января 2025, 23:00 Ответить
EzhidzeVAVA 12 января 2025, 13:14
Оценка
Интересный сюжет, баба яга в молодом образе, отпад просто
12 января 2025, 13:14 Ответить
Анастасия Городянская 12 января 2025, 17:31
Оценка
На один раз, если прям совсем нечего смотреть\
Такое чувство будто из пальца высосали лишь бы выдать хоть что то \
И сто процентов будет несколько частей..
12 января 2025, 17:31 Ответить
Алеся Синякина 12 января 2025, 21:52
Оценка
Ходили с детьми от 8 до 11 лет. Понравилось всем ! Интересный сюжет. Ждём продолжения 😊😊
12 января 2025, 21:52 Ответить
Геннадий Бугаков 14 января 2025, 15:34
Оценка
Отличная сказка! То ,что картошка вместо репы, ерунда, фильм современный, не все молодые знают что такое репа. За "вихрелет" аплодисменты!
14 января 2025, 15:34 Ответить
Кристина Лаврова 16 января 2025, 08:11
Оценка
Понравилось, семейный красочный немного затянулся, но в целом дети в восторге 😍
16 января 2025, 08:11 Ответить
Виктория Миникович 16 января 2025, 13:27
Оценка
Прикольный
16 января 2025, 13:27 Ответить
Weteran Mc 18 января 2025, 02:35
Оценка
Когда все, кто мог уже посмотрели и осталось несколько дней до конца проката, ваш верный слуга отбросил все сомнения и тоже решил глянуть премьеру отечественного приключенческого фильма в жанре фэнтези - «Финист. Первый богатырь». Для этого я вновь отправился в любимый нижегородский кинотеатр «Буревестник».
Действия фильма снова происходят в сказочном мире Белогорье. Сюжет повествует о Финисте Ясном Соколе, некогда самоуверенном богатыре, страдающим завышенной гордыней и манией величия.
Но наступает момент, когда он слепнет, становясь никому не нужным и не интересным. Даже верный друг и помощник Мелёха покидает Финиста.
Позже на Белогорье нападают бусурманы. Финист, Мелёха и Баба-яга, бывшая в Белогорье во время нападения, попадают в плен, где их выставляют на продажу, как рабов.
С этого момента для Финиста начинаются по-настоящему опасные приключения и серьёзные испытания. В которых он поймёт, что один в поле - не воин. Только работая в команде, можно достичь нужного результата и одолеть врага.

На удивление, фильм оказался вполне не детский, смотреть его было легко и интересно. С юмором тоже всё в порядке. Знаменитый актёрский состав подобран идеально и отыграл на все 100%. Компьютерная графика и спецэффекты снова на уровне Голливуда.

Мне всё в этом фильме понравилось, кроме одного. Облик Финиста, его повадки, манера общения, на мой взгляд, были слизаны с Марвеловского Тора, который Бог Грома. Даже действие оружия булавы, которое к Финисту возвращалось, словно бумеранг, мне очень напомнило действие того самого молота Тора. Если уж кино снято по мотивам русских сказок - так давайте делать всё по-русски. За это я снижаю один балл.

В остальном претензий к фильму нет. В итоге, моя оценка: 9 из 10. 👍
18 января 2025, 02:35 Ответить
vas.elena241 19 января 2025, 22:53
Оценка
Неплохой фильм , очень красиво снят , ходила с ребенком 7 лет , и мне и ей понравился . Есть юмор, актеры играют хорошо. Рекомендую.
19 января 2025, 22:53 Ответить
enn_60 21 января 2025, 15:06
Оценка
Фильм не о чем ....Покажите лучше фильм про Ломоносова
21 января 2025, 15:06 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:32
в ответ на сообщение enn_60 от 21 января 2025, 15:06
Про Ломоносова во вселенной Финиста 😁
22 января 2025, 18:32 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:32
в ответ на сообщение vas.elena241 от 19 января 2025, 22:53
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
22 января 2025, 18:32 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:34
в ответ на сообщение Weteran Mc от 18 января 2025, 02:35
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
22 января 2025, 18:34 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:34
в ответ на сообщение Виктория Миникович от 16 января 2025, 13:27
Достойная похвала 😎
22 января 2025, 18:34 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:35
в ответ на сообщение Кристина Лаврова от 16 января 2025, 08:11
Всегда хочется немного продлить сказку 🙌
22 января 2025, 18:35 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:35
в ответ на сообщение Геннадий Бугаков от 14 января 2025, 15:34
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
22 января 2025, 18:35 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:35
в ответ на сообщение Алеся Синякина от 12 января 2025, 21:52
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились! 
22 января 2025, 18:35 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:36
в ответ на сообщение Светлана Шпакова от 11 января 2025, 20:28
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
22 января 2025, 18:36 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:37
в ответ на сообщение alenaabu104 от 8 января 2025, 11:20
Будем надеяться, что долго оно себя ждать не заставит 😁
22 января 2025, 18:37 Ответить
Киноафиша.инфо 22 января 2025, 18:37
в ответ на сообщение Людмила Чуваева от 5 января 2025, 14:30
Каждому зрителю свой фильм 🙌
22 января 2025, 18:37 Ответить
Демина Валентина 23 января 2025, 21:10
Оценка
Если вы человек, который ищет сюжет со смыслом - вам понравится. Главное идти выспавшимся и в хорошем настроении для понимания сюжета. Здесь есть хорошая мораль, интересная, жизненная, поучительная, актёры очень подходящие по типажу. Столько актуальных параллелей с реальной жизнью в форме сказки! Фильм конечно для детей, но мне Очень понравился.
23 января 2025, 21:10 Ответить
Киноафиша.инфо 24 января 2025, 19:59
в ответ на сообщение Демина Валентина от 23 января 2025, 21:10
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️ 
24 января 2025, 19:59 Ответить
Игорь Ферягин 27 января 2025, 12:11
Оценка
Всё самое интересное собрано в трейлере. Игра актёров нормальная. Фильм очень затянут.
27 января 2025, 12:11 Ответить
enn_60 30 января 2025, 21:06
Оценка
Чушь тупая...
30 января 2025, 21:06 Ответить
enn_60 30 января 2025, 21:10
в ответ на сообщение Андрей Ка от 11 января 2025, 20:27
Оценка
Очень с вами согласна .....
30 января 2025, 21:10 Ответить
Киноафиша.инфо 30 января 2025, 22:55
в ответ на сообщение enn_60 от 30 января 2025, 21:06
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔 
30 января 2025, 22:55 Ответить
Киноафиша.инфо 30 января 2025, 22:55
в ответ на сообщение Игорь Ферягин от 27 января 2025, 12:11
Спасибо, что поделились своим мнением 🙌
30 января 2025, 22:55 Ответить
Роман Пулатов 3 февраля 2025, 23:01
Оценка
Ни о чём
3 февраля 2025, 23:01 Ответить
Мария Плотникова 8 февраля 2025, 21:35
Оценка
Вполне себе хорошее семейное кино, ходили с детьми, всем понравился фильм🙌
8 февраля 2025, 21:35 Ответить
zdctvjue1105 20 февраля 2025, 08:22
Оценка
фильм ниже среднего....посмотреть ТОЛЬКО один раз....весь фильм на себе вывезла БАБА-Яга...
Русский богатырь полный придурок...тщеславный, самовлюбленный, безмозглый....
Сын 13 лет сказал, Финист полный придурок - согласна с ребенком...
ВОПРОС - что вы хотели показать этим фильмом? Как быть тщеславным и безмозглым? Какой смысл хотели донести?
Как я поняла планируется 2я часть.... не НЕ СТОИТ,,,,, НЕ ПОЗОРЬТЕ РУССКИХ БОГАТЫРЕЙ.... они уже и так клоуны на сцене....
20 февраля 2025, 08:22 Ответить
Киноафиша.инфо 22 февраля 2025, 23:31
в ответ на сообщение Роман Пулатов от 3 февраля 2025, 23:01
А как же Финист и богатырское ремесло? 😮
22 февраля 2025, 23:31 Ответить
Киноафиша.инфо 22 февраля 2025, 23:32
в ответ на сообщение Мария Плотникова от 8 февраля 2025, 21:35
Рады, что фильм вызвал у вас столько положительных эмоций 😊
22 февраля 2025, 23:32 Ответить
Киноафиша.инфо 22 февраля 2025, 23:32
в ответ на сообщение zdctvjue1105 от 20 февраля 2025, 08:22
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
22 февраля 2025, 23:32 Ответить
Hayk Tadevosyan 1 марта 2025, 09:01
Оценка
Скучный , не интересный, кароче полная фигня
1 марта 2025, 09:01 Ответить
