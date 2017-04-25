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Трейлеры
Моя девушка - монстр. Трейлер
Моя девушка - монстр. Трейлер
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Дата публикации: 20 января 2017
Моя девушка - монстр
– Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
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prine
25 апреля 2017, 14:51
Оценка
«Моя девушка – монстр», или Как излечиться от алкоголизма за неделю
Спасибо Клубу друзей Киноафиши за приглашение на пресс-показ.
- Чтобы про этот фильм написать, тебе готовиться не надо, - порадовал меня Кирилл по дороге в кино. – Ты же обычно заранее что-то там читаешь…
Ага, чтобы «что-то там» написать.
- Я не успела, - созналась я. – Трейлер и тот не смотрела.
Хотя я вообще редко смотрю трейлеры – обычно не помню об их существовании.
- Там и не надо. Я тебе расскажу. Там девушка находится в телепатической связи с монстром. Он делает то же, что она. Она танцует – он тоже. Весь фильм про это.
Да, там все предельно просто. Списанные из учебника психологии циклы созависимых отношений и домашнего насилия. И навязчивая американская идея американского же всемогущества: от жительницы Нью-Йорка Глории зависит существование Сеула.
Она (Энн Хатуэй) была талантливым колумнистом, но однажды сказала лишнего, от этого что-то пошло не так, и она осталась без работы. Хендхантеры, конечно, охотятся за ней, но она залегла на дно и тупо бухает в компании толстых подруг и невнятного асексуального мужчинки. В западной психотерапии это иногда называют «деструктивный поиск выхода из экзистенциального кризиса», а в старой российской наркологии – «вторая стадия алкоголизма». Уже с палимпсестами, то есть она не всегда помнит, где была и что делала. Ее парень (Дэн Стивенс) выгоняет ее. Так она оказывается в пустом родительском доме в глухой провинции, где встречает друга детства Оскара (Джейсон Судейкис).
Как и положено в настоящем американском фильме, он - добропорядочный американский гражданин - оказывается психопатом, тайным садистом с комплексом неполноценности. Сначала он милый и как будто несчастный. Потом – уже чудесный, внимательный и заботливый. И чем больше чудесности – тем больше несчастности. Но бухающая героиня не лыком шита: она берет все, что он дает (и от этого он хочет давать еще больше), но тут же фрустрирует его в погоне за своими интересами: спит с его другом (Остин Стоуэлл). Хотя тот тоже – не орел, не рыба и не мясо.
Как только Глория оказалась на родине, в Сеуле появляется исполинский монстр – «неизвестная науке субстанция». Глория в промежутках между похмельем и абстиненцией успевает сообразить, что монстр повторяет ее действия, хотя она находится в США, а он – в Южной Корее. И он материализуется на другом конце глобуса из заоблачной выси – похоже, это аллегория божественного значения США для Юго-Восточной Азии. Сначала ее это развлекает, но вдруг она проникается чувством ответственности за миллионы жизней, и мгновенно трезвеет. Однако не тут-то было: вместо радости окружающих ее настигают упреки за прошлое, осуждение за настоящее и настоятельные предложения выпить.
Одновременно к монстру присоединяется робот, и это Альтер Эго Оскара. При этом становится понятно, что у реального Оскара тоже проблемы с алкоголем, а заодно и очевиден двойной стандарт: что разрешено Юпитеру, то не разрешено быку. Оскару можно бухать, его никто не попрекает, а Глории нельзя – она подвергается стигматизации. Ну, а что вы хотели? Мужик пьет – у дома крыша занялась, а как баба запила – так вся изба запылала, говорит русская пословица. И шаг за шагом Оскар демонстрирует классическое поведение домашнего агрессора, а Глория – классическое виктимное, чем затягивает себе удавку всё сильнее. Но потом она решает дать отпор, потому что другого способа прекратить насилие нет. Они довольно долго дерутся, и под конец, когда положено быть кульминации, он ее сильно избивает. В комедии это явно лишнее. Хотя Глория сама - драчунья та еще. У жертв это обычное дело, кстати: они часто бывают очень агрессивны.
От этих драк у нее случается инсайт: она вспоминает школьную историю, как сделала бумажный макет Сеула, его унес ветер, и Оскар вроде начал спасать его, но вдруг из зависти растоптал. И разверзлись тогда над ними хляби небесные, и гнев Глории принял облик монстрика, которым она играла, и телепортировался он в Сеул. Это ее внутренний демон, вот. И психоаналитическое воспоминание, способное привести к катарсису.
И тогда она срывается и летит в Корею, при этом становясь чуткой и внимательной к окружающим (если в начале истории она забыла, что была на похоронах матери своего друга, то в конце звонит бросившему ее парню, чтобы он не волновался), и ее подбитый глаз с лопнувшими сосудами напоминает нам о Мефистофеле, и из Сеула она одной левой расправляется с роботом-разрушителем. Ну а что – она же пыталась ему помочь, объясняя ему его проблемы: «Я думала, ты хочешь обладать мной, но все гораздо проще. Ты ненавидишь себя и свою жизнь, в которой ничего не происходит». Но он не внял, поэтому она должна остановить его любой ценой. И она гигантской лапой выкидывает Оскара за синие моря, за зеленые леса, за высокие горы. Заодно облегчает сценаристам разработку сиквела: Оскар вполне может там выжить где-то в леднике Памира или на дне морском, чтобы потом вернуться, если кассовые сборы за первый фильм подадут надежду.
Музыка в начале картины ничего, в конце пошлятина.
- Весь фильм какой-то очень феминистский, - скажет потом Кирилл. – Нет ни одного нормального мужика.
Тут я согласна. Какая-то неудачная версия феминизма в форме наивной американской комедии.
И на редкость дурацкий, топорный перевод. Вот мое любимое: тонкости перевода названия. Оригинальное – «Colossal»; это не совсем то же самое, что и «Моя девушка – монстр». Но года три назад в прокате от Киноафиши уже был фильм «Burying the Ex»: «Моя девушка – зомби». Так что сразу видать традиции и сохранение языкового наследия, принятое среди киношных толмачей. И в тексте фильма – то же самое. Например, в русскоязычной версии героиня-американка упоминает про социальную сеть «ВКонтакте». Это кто такое придумал, а? Жестокий, беспощадный патриотизм наших переводчиков.
Итого. Если вы уверены, что ваш IQ выше 120, а психологический возраст перевалил за 25… ну ладно, за 26 лет, то вам смотреть тут нечего.
25 апреля 2017, 14:51
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Игорь Дугарев
27 апреля 2017, 11:14
Оценка
Colossal на глиняных ногах.
Бывают такие картины, для которых проводится совершенно неверное предрелизное освещение, после которого ты начинаешь смотреть фильм с одними ожиданиями, но в итоге всё выворачивается наизнанку и приходит понимание – фильм не тот, за который его выдавали. В данном случае, это сыграло скорее в положительную сторону, но давайте обо всём по порядку.
Синопсис картины вращается вокруг девушки-недотёпы Глории, потерявшей работу и имеющей заметные проблемы с алкоголем. Будучи брошенной своим парнем и оставшись без средств к существованию, она вынуждена вернуться в свой провинциальный американский городок, дабы попытаться разобраться в себе и решить, что делать дальше. Само собой, не обходится без встречи со старым школьным знакомым и всё бы так и пошло своим чередом, если бы в одно прекрасное утро Глория не узнала о том, что огромный монстр напал на Сеул. Новость, будучи не самой тривиальной, приковала к себе внимание всего земного шара, в том числе и Глории, которая с ужасом стала замечать в движениях чудища нечто до боли знакомое.
Пожалуй, на этом моменте о сюжете можно бы и закончить, поскольку он тут прост, безумен, а местами откровенно нелеп. Вот только дело в том, что вся эта нелепость настолько очевидна, что её нельзя назвать плохой. Фильм просто кричит этим и из-за этого, как ни парадоксально, не вызывает вопросов, главное – примите правила игры.
Во время просмотра может сложиться впечатление, что всё это какая-то попытка воспроизвести литературный «магический реализм» на экране, приправив это банальным набором посылов, в духе «внутренних демонов». И действительно, иногда проскакивает в фильме что-то такое, напоминающее мрачные сказки, которые одновременно и отталкивают, и завораживают. В некоторых сценах фильма как будто прячется что-то более глубинное, тёмное и завораживающее, словно вот-вот попадёт в кадр, но, к сожалению, этого не происходит. Эта мимолётная мрачная аура и есть та самая вещь в себе, которая никак не была передана в трейлерах и рекламной кампании, эта аура и не позволяет назвать фильм комедией в привычном смысле слова – слишком сильно она задаёт фон, усиливая эффект при помощи декораций американского провинциального «болота».
Впрочем, есть помимо неуловимой и странной околомагической ауры и другие положительные стороны, среди которых приятное музыкальное сопровождение, хорошая операторская работа и Энн Хэтэуэй, которая может быть харизматичной и убедительной практически в любом своём фильме. Также, несмотря на определённую непретенциозность всей сюжетной линии, можно отметить неплохо переданное ощущение пораженчества в самих героях, их реакциях и местах обитания.
Как мне кажется, Начо Вигалондо, снимая свой фильм, очень странным образом смешал воедино оригинальную концепцию, неплохую атмосферу, местами удачный юмор и довольно посредственный сюжет. Составляющие не так уж и хорошо уживаются вместе, но не вызывают при этом неприятия, скорее лёгкое непонимание и «почёсывание», точь-в-точь как у Глории.
В итоге, перед нами неплохой и довольно самобытный фильм, жанровую принадлежность которого лучше определить каждому для себя самостоятельно. Нельзя сказать, что он вам запомнится на долгие годы, но это не самая плохая альтернатива потоку низкопробных комедий, которые выходят с пугающей регулярностью.
P.S. Есть еще одна вещь, которую просто необходимо обругать, но вещь эта не имеет отношения к самому фильму, поэтому будет вынесена сюда. Само собой, речь идёт о нашем отечественном дубляже, который помимо придумывания диких названий, к чему мы уже все привыкли (а зря), вышел на новый уровень и решил, что будет очень забавно вставлять российские аналоги для зарубежных названий. В общем, когда вы услышите, что главная героиня фильма писала статьи для «одного популярного паблика» на сайте «Вконтакте», то не злитесь слишком сильно.
27 апреля 2017, 11:14
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Эрик Бикучев
27 апреля 2017, 11:23
Оценка
Бодрое и веселое начало, такая же середина, но к концу действие становится таким затянуто-разочаровывающим, что может начисто выветрить из головы все зародившиеся там положительные эмоции.
27 апреля 2017, 11:23
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Алёна Рябченко
27 апреля 2017, 11:41
Фильм очень интересный. Бодрое начало,собственно и весь фильм. Было много людей и я уверенна, что он всем понравился. После просмотра были только положительные эмоции.
27 апреля 2017, 11:41
0
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Рустам Тимербулатов
27 апреля 2017, 11:51
Оценка
Посмотрев данный фильм, могу сказать, что фильм достаточно интересный, захватывающий своим сюжетом и местами очень даже весёлый. Очень неожиданная концовка, но всё же сделал для себя вывод, что добро (хоть и с подбитым глазом :D ) всегда побеждает зло, несмотря ни на что. Рекомендую к просмотру.
27 апреля 2017, 11:51
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Алина Нафикова
28 апреля 2017, 15:42
Оценка
Забавный фильмец, если вам хочется посмотреть что-то легкое и веселое. Энн Хэтуэй немного не тянет до образа алкоголички - слишком уж милая алкашка получилась!) А фильм получился скорее сказочный, чем фантастичный. Однозначно не понравится любителям фантастики и в принципе логики))
28 апреля 2017, 15:42
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Оля Стогова
28 апреля 2017, 23:21
Оценка
"Моя девушка - монстр" - это весьма странный фильм. Когда смотришь тизер к нему, то думаешь, что это такое фановое кино про то, как парень перевоспитывает свою девушку-тусовщицу. На деле же фильм не вмещается в жанр комедии. Да, завязка комедийная и происходит быстро: парень глав.героини вышвыривает ее из дома и Глория возвращается к себе американскую глубинку, смешно неся тяжелый матрас. Потом она встречает заботливого друга детства, бухает с ним и его друзьями, устраивается работать к нему в бар, но тут гайки завинчиваются. Начинается и эволюционирует маниакальное поведение на фоне смешных монстров, разносящих Сеул вместе с жителями и бухариков на детской площадки. Вообще, режиссер смешал сразу несколько жанров: комедию, социальную драму и немного детскую фантастику. Вместе это сочетается примерно, как перловка, бубльгум и пицца. Хотя если развить каждую из этих завязок по отдельности, то получился бы ладный фильм. Особенно мне понравился элемент драмы: как милый и добрый парень с гиперопекой превращается в желающего все контролировать маньяка. Идеи-то хороши, но кидание зрителей из жанра в жанр, всплывающие подробности прошлого и добавление противоречащих друг другу ярких акцентов сильно сбивает с мысли. Вообще, если зажмуриться и посмотреть на фильм в расфокусе, то получим такое сказочное и архетипичное перерождение героини, где она меняется в лучшую сторону, делая осознанный выбор и уничтожая внутренних демонов. Но вот без расфокуса получается дикая солянка.
28 апреля 2017, 23:21
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Зу Ля
29 апреля 2017, 01:05
Оценка
Сюжет фильма вроде бы донельзя прост – молодая девушка теряет работу, расстается с парнем и решает вернуться в город, в котором выросла, чтобы начать все с чистого листа. Там она встречает друга детства, устраивается работать к нему в бар, перманентно напиваясь там же каждый вечер. Все идет своим чередом, пока она не узнает, что на столицу Южной Кореи напал гигантский монстр, вдруг появившийся из ниоткуда. Вскоре главная героиня понимает, что этот монстр – она сама и она ответственна за разрушения и гибель множества людей.
Фильм нельзя отнести к одному жанру – это смесь фэнтези, драмы, комедии, и может быть из-за этого винегрета не совсем понятно как к нему относиться. Для драмы не хватает глубины диалогов и проработанности героев, для фэнтези – спецэффектов, для комедии – годного юмора. Картина кажется очень сырой, но, несмотря на весь сумбур, происходящий на экране, режиссер через аллегории и сравнения сумел донести до зрителя свою идею, что не может не радовать.
29 апреля 2017, 01:05
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Анна Ященко
29 апреля 2017, 18:31
Оценка
Классный фильм, легкий и отдыхающий) принес только приятные впечатления и эмоции)
29 апреля 2017, 18:31
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Ирина Миронова
29 апреля 2017, 22:52
Каюсь! Но ещё не всё потеряно… Правда, была очень занята всё это время. Отзыв о фильме «Моя девушка – монстр», на предпросмотре которого я была 26 апреля в кинотеатре «Мувиз», Волгоград . Вы все, сколько бы лет вам ни было после 16, непременно, должны его видеть. Вы будете думать, что идёте на фантастическую комедию…
Вы окажетесь на психологическом триллере. Я не буду пересказывать сюжет. Но вас история, несомненно, тронет, может даже – до слёз. Ведь всё-таки у многих из нас имеются в рюкзачке с памятью о детстве психологические травмы, глубокие обиды. И они, конечно, всплывут во взрослой жизни, – в непонятной ненависти, неуправляемой жестокости, стремлении манипулировать. И как же нам осознать происходящее, как совладать с разрушительной силой в себе – об этом фильм.
Оригинальное название его «Colossal». Тут, кстати, ни одного положительного мужского персонажа (тот, который таким покажется, всё равно – нюня). Браво девушке, одолевшей монстров! #mira_apreleva #muviz #мувиз #мувиз_волгоград #премьера #волгорад #моядевушкамонстр
29 апреля 2017, 22:52
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Светлана Ахметшина
2 мая 2017, 14:27
Оценка
"Моя девушка - монстр" - это кино для большой и веселой компании. Главное - не портить веселье попытками найти смысл. В этом фильме его нет. А последняя сцена хороша. Как говорится в другом небезызвестном фильме: "ради нее все и писалось!"
2 мая 2017, 14:27
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Светлана
2 мая 2017, 17:48
Оценка
Моя девушка — алкоголик
Иногда маркетинг так устроен, что ожидания часто себя не оправдывают, в случае кинематографа такие недочеты крайне непростительны и нередко приводят к жесткой критике. Чего только стоят недавние «Пассажиры», где все предвосхищали триллер, а на выходе получили драму?! После подобного лично мне кажется, словно меня обокрали, а вдогонку плюнули в лицо. Так вот фильм «Моя девушка — монстр» –это тот самый диагноз , только на этот раз с явными осложнениями.
По трейлеру и промо-материалом складывается впечатление, что нас ждёт лёгкая комедия, обёрнутая в новый и интересный сюжет. К тому же, в фильме снялись Джейсон Судейкис («Мы – Миллеры») и не нуждающаяся в представлении Энн Хэтэуэй, которые в своё время чудесно проявляли себя в комедийном амплуа. Но в данном фильме создается впечатление, что и актеры не понимают, в каком жанровом направлении им играть, так как здесь винегрет из жанров комедии, драмы и триллера, которые абсолютно безграмотно сочетаются между собой.
Фильм недостаточно глубокий, чтобы быть драмой, недостаточно смешной, чтобы быть комедией и недостаточно захватывающий, чтобы быть триллером. И проблема заключается не только в обилие жанров, но и в резких, неуместных переходах.
Так, например, была нагнетающая сцена в стиле «Сияния» с противостоянием двух героев, хотя предпосылок к их противоборству не было в принципе. И, казалось бы, сцена в стиле хоррора не может перейти в комедию, но тут же сбивает с толку резкий переход к юмористическим бегам а-ля «Том и Джери».
В «Моей девушке – монстр» плохо абсолютно все, но самое ужасное – это невероятно слабый сценарий. Складывается впечатление, что его начало писали второклассники, забывшие про структуру и логику. Фильм разгоняется очень муторно и натужно, зато в середине начинается буйство бессмысленных действий. Потом сценаристы добавили абсолютно несмешные и до абсурда нелепые шутки. Все это местами разбавляется недо-триллером и недо-драмой с привкусом социальщины. Второстепенные персонажи не играют никакой роли, они не развиваются, не влияют на сюжет, даже тогда, когда их вмешательство было бы логичным. А большинство сцен и диалогов не несут никакого смысла.
Несмотря на достаточно хороший актерский состав, следить за персонажами сложно из-за того же плохого сценария. Вашему вниманию представлены героиня Энн Хэтэуэй, которая исполняет роль дурочки-алкоголички и главный антагонист, чьи действия и вовсе непонятны. У героя Судейкиса ещё проскальзывает какое-то развитие, он из приятного и адекватно мужчины без каких на то причин становится чуть ли не маньяком, который впадает в отчаяние из-за любого своего действия, извиняясь ненужным барахлом: какое значение имеют эти вещи также не понятно. В конце фильма наконец показывают, с чем связан ключевой конфликт двух персонажей, но он не просто детский, но ещё и надуманный. Конечно, у героини Энн есть небольшое развитие: у неё появляется чувство долга, она борется со своей зависимостью от алкоголя, но и эту мысль не доводят до конца. Вигалондо поднимает проблему алкоголизма и насилия вскользь: то она всплывает, то снова куда-то пропадает. А финал и вовсе не расставляет все по своим местам, потому что фильм оставляет не то, чтобы недосказанность, а скорее недоумение.
Этим героям не сопереживаешь и уж тем более не узнаёшь в них реально существующих людей. Даже бытовые ситуации выкручены до абсурда и как-будто происходят в параллельной вселенной, сплошь состоящей из сюра.
Отдельная проблема: связь между монстром и главной героиней. Если кто-то подумал, что фильм о монстре, то забудьте, он здесь скорее декорация, которая появляется от силы пару раз. Появляется запоминающе, масштабно, но бестолку. Космическую связь между героиней и существом так и не объяснили: показали бессмысленную сцену, которая своим пафосом кричит о собственной важности, но она ничего не поясняет.
Логики также нет и в действиях жителей Сеула, где появился монстр . Практически каждый раз с появлением существа погибают люди, но они зачем-то идут ужинать в центр напротив того места, где он каждый день появляется. А военные решили не оцеплять эту площадку. Я понимаю, что этот фильм не претендует на реалистичность, но упускать подобные мелочи слишком непрофессионально.
P.S. Кстати, расскажу забавный факт: на этот фильм подавали в суд , обвиняя в том, что в картине слишком много сходств с кинолентой «Годзилла». Но я считаю, что единственное, за что и нужно с ними судиться, так это за неоправданные ожидания».
2 мая 2017, 17:48
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Сергей Сенин
5 мая 2017, 08:42
Оценка
люди не ходите на это Г....но. Блевать от хочется от сценария фильма. Не ну если Вам нравится тупые низкобюджетные фильмы то милости просим.
5 мая 2017, 08:42
0
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anatoly.mozshevilov
5 мая 2017, 11:43
Оценка
Был на пресс-показе данного фильма! Фильм замечательно зашёл, легкий, интересно смотрится, оставляет приятное впечатление и не загружает "поиском великого смысла". Будет желание замечательно провести вечер после тяжелой недели - самое то!!!
5 мая 2017, 11:43
1
0
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6.3
Моя девушка - монстр
триллер, фантастика, мелодрама, комедия, 2016, США
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Спасибо Клубу друзей Киноафиши за приглашение на пресс-показ.
- Чтобы про этот фильм написать, тебе готовиться не надо, - порадовал меня Кирилл по дороге в кино. – Ты же обычно заранее что-то там читаешь…
Ага, чтобы «что-то там» написать.
- Я не успела, - созналась я. – Трейлер и тот не смотрела.
Хотя я вообще редко смотрю трейлеры – обычно не помню об их существовании.
- Там и не надо. Я тебе расскажу. Там девушка находится в телепатической связи с монстром. Он делает то же, что она. Она танцует – он тоже. Весь фильм про это.
Да, там все предельно просто. Списанные из учебника психологии циклы созависимых отношений и домашнего насилия. И навязчивая американская идея американского же всемогущества: от жительницы Нью-Йорка Глории зависит существование Сеула.
Она (Энн Хатуэй) была талантливым колумнистом, но однажды сказала лишнего, от этого что-то пошло не так, и она осталась без работы. Хендхантеры, конечно, охотятся за ней, но она залегла на дно и тупо бухает в компании толстых подруг и невнятного асексуального мужчинки. В западной психотерапии это иногда называют «деструктивный поиск выхода из экзистенциального кризиса», а в старой российской наркологии – «вторая стадия алкоголизма». Уже с палимпсестами, то есть она не всегда помнит, где была и что делала. Ее парень (Дэн Стивенс) выгоняет ее. Так она оказывается в пустом родительском доме в глухой провинции, где встречает друга детства Оскара (Джейсон Судейкис).
Как и положено в настоящем американском фильме, он - добропорядочный американский гражданин - оказывается психопатом, тайным садистом с комплексом неполноценности. Сначала он милый и как будто несчастный. Потом – уже чудесный, внимательный и заботливый. И чем больше чудесности – тем больше несчастности. Но бухающая героиня не лыком шита: она берет все, что он дает (и от этого он хочет давать еще больше), но тут же фрустрирует его в погоне за своими интересами: спит с его другом (Остин Стоуэлл). Хотя тот тоже – не орел, не рыба и не мясо.
Как только Глория оказалась на родине, в Сеуле появляется исполинский монстр – «неизвестная науке субстанция». Глория в промежутках между похмельем и абстиненцией успевает сообразить, что монстр повторяет ее действия, хотя она находится в США, а он – в Южной Корее. И он материализуется на другом конце глобуса из заоблачной выси – похоже, это аллегория божественного значения США для Юго-Восточной Азии. Сначала ее это развлекает, но вдруг она проникается чувством ответственности за миллионы жизней, и мгновенно трезвеет. Однако не тут-то было: вместо радости окружающих ее настигают упреки за прошлое, осуждение за настоящее и настоятельные предложения выпить.
Одновременно к монстру присоединяется робот, и это Альтер Эго Оскара. При этом становится понятно, что у реального Оскара тоже проблемы с алкоголем, а заодно и очевиден двойной стандарт: что разрешено Юпитеру, то не разрешено быку. Оскару можно бухать, его никто не попрекает, а Глории нельзя – она подвергается стигматизации. Ну, а что вы хотели? Мужик пьет – у дома крыша занялась, а как баба запила – так вся изба запылала, говорит русская пословица. И шаг за шагом Оскар демонстрирует классическое поведение домашнего агрессора, а Глория – классическое виктимное, чем затягивает себе удавку всё сильнее. Но потом она решает дать отпор, потому что другого способа прекратить насилие нет. Они довольно долго дерутся, и под конец, когда положено быть кульминации, он ее сильно избивает. В комедии это явно лишнее. Хотя Глория сама - драчунья та еще. У жертв это обычное дело, кстати: они часто бывают очень агрессивны.
От этих драк у нее случается инсайт: она вспоминает школьную историю, как сделала бумажный макет Сеула, его унес ветер, и Оскар вроде начал спасать его, но вдруг из зависти растоптал. И разверзлись тогда над ними хляби небесные, и гнев Глории принял облик монстрика, которым она играла, и телепортировался он в Сеул. Это ее внутренний демон, вот. И психоаналитическое воспоминание, способное привести к катарсису.
И тогда она срывается и летит в Корею, при этом становясь чуткой и внимательной к окружающим (если в начале истории она забыла, что была на похоронах матери своего друга, то в конце звонит бросившему ее парню, чтобы он не волновался), и ее подбитый глаз с лопнувшими сосудами напоминает нам о Мефистофеле, и из Сеула она одной левой расправляется с роботом-разрушителем. Ну а что – она же пыталась ему помочь, объясняя ему его проблемы: «Я думала, ты хочешь обладать мной, но все гораздо проще. Ты ненавидишь себя и свою жизнь, в которой ничего не происходит». Но он не внял, поэтому она должна остановить его любой ценой. И она гигантской лапой выкидывает Оскара за синие моря, за зеленые леса, за высокие горы. Заодно облегчает сценаристам разработку сиквела: Оскар вполне может там выжить где-то в леднике Памира или на дне морском, чтобы потом вернуться, если кассовые сборы за первый фильм подадут надежду.
Музыка в начале картины ничего, в конце пошлятина.
- Весь фильм какой-то очень феминистский, - скажет потом Кирилл. – Нет ни одного нормального мужика.
Тут я согласна. Какая-то неудачная версия феминизма в форме наивной американской комедии.
И на редкость дурацкий, топорный перевод. Вот мое любимое: тонкости перевода названия. Оригинальное – «Colossal»; это не совсем то же самое, что и «Моя девушка – монстр». Но года три назад в прокате от Киноафиши уже был фильм «Burying the Ex»: «Моя девушка – зомби». Так что сразу видать традиции и сохранение языкового наследия, принятое среди киношных толмачей. И в тексте фильма – то же самое. Например, в русскоязычной версии героиня-американка упоминает про социальную сеть «ВКонтакте». Это кто такое придумал, а? Жестокий, беспощадный патриотизм наших переводчиков.
Итого. Если вы уверены, что ваш IQ выше 120, а психологический возраст перевалил за 25… ну ладно, за 26 лет, то вам смотреть тут нечего.
Бывают такие картины, для которых проводится совершенно неверное предрелизное освещение, после которого ты начинаешь смотреть фильм с одними ожиданиями, но в итоге всё выворачивается наизнанку и приходит понимание – фильм не тот, за который его выдавали. В данном случае, это сыграло скорее в положительную сторону, но давайте обо всём по порядку.
Синопсис картины вращается вокруг девушки-недотёпы Глории, потерявшей работу и имеющей заметные проблемы с алкоголем. Будучи брошенной своим парнем и оставшись без средств к существованию, она вынуждена вернуться в свой провинциальный американский городок, дабы попытаться разобраться в себе и решить, что делать дальше. Само собой, не обходится без встречи со старым школьным знакомым и всё бы так и пошло своим чередом, если бы в одно прекрасное утро Глория не узнала о том, что огромный монстр напал на Сеул. Новость, будучи не самой тривиальной, приковала к себе внимание всего земного шара, в том числе и Глории, которая с ужасом стала замечать в движениях чудища нечто до боли знакомое.
Пожалуй, на этом моменте о сюжете можно бы и закончить, поскольку он тут прост, безумен, а местами откровенно нелеп. Вот только дело в том, что вся эта нелепость настолько очевидна, что её нельзя назвать плохой. Фильм просто кричит этим и из-за этого, как ни парадоксально, не вызывает вопросов, главное – примите правила игры.
Во время просмотра может сложиться впечатление, что всё это какая-то попытка воспроизвести литературный «магический реализм» на экране, приправив это банальным набором посылов, в духе «внутренних демонов». И действительно, иногда проскакивает в фильме что-то такое, напоминающее мрачные сказки, которые одновременно и отталкивают, и завораживают. В некоторых сценах фильма как будто прячется что-то более глубинное, тёмное и завораживающее, словно вот-вот попадёт в кадр, но, к сожалению, этого не происходит. Эта мимолётная мрачная аура и есть та самая вещь в себе, которая никак не была передана в трейлерах и рекламной кампании, эта аура и не позволяет назвать фильм комедией в привычном смысле слова – слишком сильно она задаёт фон, усиливая эффект при помощи декораций американского провинциального «болота».
Впрочем, есть помимо неуловимой и странной околомагической ауры и другие положительные стороны, среди которых приятное музыкальное сопровождение, хорошая операторская работа и Энн Хэтэуэй, которая может быть харизматичной и убедительной практически в любом своём фильме. Также, несмотря на определённую непретенциозность всей сюжетной линии, можно отметить неплохо переданное ощущение пораженчества в самих героях, их реакциях и местах обитания.
Как мне кажется, Начо Вигалондо, снимая свой фильм, очень странным образом смешал воедино оригинальную концепцию, неплохую атмосферу, местами удачный юмор и довольно посредственный сюжет. Составляющие не так уж и хорошо уживаются вместе, но не вызывают при этом неприятия, скорее лёгкое непонимание и «почёсывание», точь-в-точь как у Глории.
В итоге, перед нами неплохой и довольно самобытный фильм, жанровую принадлежность которого лучше определить каждому для себя самостоятельно. Нельзя сказать, что он вам запомнится на долгие годы, но это не самая плохая альтернатива потоку низкопробных комедий, которые выходят с пугающей регулярностью.
P.S. Есть еще одна вещь, которую просто необходимо обругать, но вещь эта не имеет отношения к самому фильму, поэтому будет вынесена сюда. Само собой, речь идёт о нашем отечественном дубляже, который помимо придумывания диких названий, к чему мы уже все привыкли (а зря), вышел на новый уровень и решил, что будет очень забавно вставлять российские аналоги для зарубежных названий. В общем, когда вы услышите, что главная героиня фильма писала статьи для «одного популярного паблика» на сайте «Вконтакте», то не злитесь слишком сильно.
Фильм нельзя отнести к одному жанру – это смесь фэнтези, драмы, комедии, и может быть из-за этого винегрета не совсем понятно как к нему относиться. Для драмы не хватает глубины диалогов и проработанности героев, для фэнтези – спецэффектов, для комедии – годного юмора. Картина кажется очень сырой, но, несмотря на весь сумбур, происходящий на экране, режиссер через аллегории и сравнения сумел донести до зрителя свою идею, что не может не радовать.
Вы окажетесь на психологическом триллере. Я не буду пересказывать сюжет. Но вас история, несомненно, тронет, может даже – до слёз. Ведь всё-таки у многих из нас имеются в рюкзачке с памятью о детстве психологические травмы, глубокие обиды. И они, конечно, всплывут во взрослой жизни, – в непонятной ненависти, неуправляемой жестокости, стремлении манипулировать. И как же нам осознать происходящее, как совладать с разрушительной силой в себе – об этом фильм.
Оригинальное название его «Colossal». Тут, кстати, ни одного положительного мужского персонажа (тот, который таким покажется, всё равно – нюня). Браво девушке, одолевшей монстров! #mira_apreleva #muviz #мувиз #мувиз_волгоград #премьера #волгорад #моядевушкамонстр
Иногда маркетинг так устроен, что ожидания часто себя не оправдывают, в случае кинематографа такие недочеты крайне непростительны и нередко приводят к жесткой критике. Чего только стоят недавние «Пассажиры», где все предвосхищали триллер, а на выходе получили драму?! После подобного лично мне кажется, словно меня обокрали, а вдогонку плюнули в лицо. Так вот фильм «Моя девушка — монстр» –это тот самый диагноз , только на этот раз с явными осложнениями.
По трейлеру и промо-материалом складывается впечатление, что нас ждёт лёгкая комедия, обёрнутая в новый и интересный сюжет. К тому же, в фильме снялись Джейсон Судейкис («Мы – Миллеры») и не нуждающаяся в представлении Энн Хэтэуэй, которые в своё время чудесно проявляли себя в комедийном амплуа. Но в данном фильме создается впечатление, что и актеры не понимают, в каком жанровом направлении им играть, так как здесь винегрет из жанров комедии, драмы и триллера, которые абсолютно безграмотно сочетаются между собой.
Фильм недостаточно глубокий, чтобы быть драмой, недостаточно смешной, чтобы быть комедией и недостаточно захватывающий, чтобы быть триллером. И проблема заключается не только в обилие жанров, но и в резких, неуместных переходах.
Так, например, была нагнетающая сцена в стиле «Сияния» с противостоянием двух героев, хотя предпосылок к их противоборству не было в принципе. И, казалось бы, сцена в стиле хоррора не может перейти в комедию, но тут же сбивает с толку резкий переход к юмористическим бегам а-ля «Том и Джери».
В «Моей девушке – монстр» плохо абсолютно все, но самое ужасное – это невероятно слабый сценарий. Складывается впечатление, что его начало писали второклассники, забывшие про структуру и логику. Фильм разгоняется очень муторно и натужно, зато в середине начинается буйство бессмысленных действий. Потом сценаристы добавили абсолютно несмешные и до абсурда нелепые шутки. Все это местами разбавляется недо-триллером и недо-драмой с привкусом социальщины. Второстепенные персонажи не играют никакой роли, они не развиваются, не влияют на сюжет, даже тогда, когда их вмешательство было бы логичным. А большинство сцен и диалогов не несут никакого смысла.
Несмотря на достаточно хороший актерский состав, следить за персонажами сложно из-за того же плохого сценария. Вашему вниманию представлены героиня Энн Хэтэуэй, которая исполняет роль дурочки-алкоголички и главный антагонист, чьи действия и вовсе непонятны. У героя Судейкиса ещё проскальзывает какое-то развитие, он из приятного и адекватно мужчины без каких на то причин становится чуть ли не маньяком, который впадает в отчаяние из-за любого своего действия, извиняясь ненужным барахлом: какое значение имеют эти вещи также не понятно. В конце фильма наконец показывают, с чем связан ключевой конфликт двух персонажей, но он не просто детский, но ещё и надуманный. Конечно, у героини Энн есть небольшое развитие: у неё появляется чувство долга, она борется со своей зависимостью от алкоголя, но и эту мысль не доводят до конца. Вигалондо поднимает проблему алкоголизма и насилия вскользь: то она всплывает, то снова куда-то пропадает. А финал и вовсе не расставляет все по своим местам, потому что фильм оставляет не то, чтобы недосказанность, а скорее недоумение.
Этим героям не сопереживаешь и уж тем более не узнаёшь в них реально существующих людей. Даже бытовые ситуации выкручены до абсурда и как-будто происходят в параллельной вселенной, сплошь состоящей из сюра.
Отдельная проблема: связь между монстром и главной героиней. Если кто-то подумал, что фильм о монстре, то забудьте, он здесь скорее декорация, которая появляется от силы пару раз. Появляется запоминающе, масштабно, но бестолку. Космическую связь между героиней и существом так и не объяснили: показали бессмысленную сцену, которая своим пафосом кричит о собственной важности, но она ничего не поясняет.
Логики также нет и в действиях жителей Сеула, где появился монстр . Практически каждый раз с появлением существа погибают люди, но они зачем-то идут ужинать в центр напротив того места, где он каждый день появляется. А военные решили не оцеплять эту площадку. Я понимаю, что этот фильм не претендует на реалистичность, но упускать подобные мелочи слишком непрофессионально.
P.S. Кстати, расскажу забавный факт: на этот фильм подавали в суд , обвиняя в том, что в картине слишком много сходств с кинолентой «Годзилла». Но я считаю, что единственное, за что и нужно с ними судиться, так это за неоправданные ожидания».
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