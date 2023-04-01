Меню
«Весь мир — театр»: 10 фильмов и сериалов об изнанке актерской профессии
Обратная сторона успеха.
Написать
1 апреля 2023 14:00
Взрослые и успешные: как изменились актеры сериала «Школа»
Рассказываем, как сложилась судьба актеров одного из самых скандальных сериалов нулевых.
Написать
21 февраля 2023 12:00
Ольга Веникова: биография и фильмография актрисы
От «Универа» до феминистического постапокалипсиса.
Написать
4 октября 2022 17:02
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Эти отечественные проекты заслуживают внимания аудитории не меньше, чем их западные конкуренты.
Написать
28 апреля 2022 10:38
Не только водка и медведи: 8 правдивых сериалов о жизни русских
Эти шоу честно показывают наш повседневный быт с его сложностями и проблемами.
Написать
30 июня 2021 17:12
Эксклюзивно для Киноафиши: Стася Милославская делится списком любимых фильмов и сериалов
Актриса рассказала «Киноафише» о любимых фильмах и сериалах незадолго до премьеры ромкома «Рашн Юг», где сыграла главную роль — девушку Ксюшу, за чьи руку и сердце борются трое мужчин.
Написать
12 марта 2021 19:11
«Спасти рядового Райана» называют лучшим военным фильмом, а историки видят набор грубых киноляпов: где же промахнулся Спилберг?
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
