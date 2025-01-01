Меню
Жизнь и приключения Мишки Япончика 2011, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Жизнь и приключения Мишки Япончика
Киноафиша Сериалы Жизнь и приключения Мишки Япончика Сезоны Сезон 1

Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика»

В 1 сезоне сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» освобождается необычный знаменитый налетчик. Он заслуженно признается королем воров и держит всю Одессу в страхе, оставаясь всеобщим любимцем. В своих преступлениях он придерживается кодекса чести, по которому нельзя воровать у бедных, актеров, медиков и юристов. Мишка помогает беспризорникам и бездомным людям, закатывает самые настоящие пиры для нуждающихся. В организации налетов он отличается остроумием и сходит с ума от дочери местного богача.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.3 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Сезон 1 Серия 2
TBA
Сезон 1 Серия 3
TBA
Сезон 1 Серия 4
TBA
Сезон 1 Серия 5
TBA
Сезон 1 Серия 6
TBA
Сезон 1 Серия 7
TBA
Сезон 1 Серия 8
TBA
Сезон 1 Серия 9
TBA
Сезон 1 Серия 10
TBA
Сезон 1 Серия 11
TBA
Сезон 1 Серия 12
TBA
