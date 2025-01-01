В 1 сезоне сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» освобождается необычный знаменитый налетчик. Он заслуженно признается королем воров и держит всю Одессу в страхе, оставаясь всеобщим любимцем. В своих преступлениях он придерживается кодекса чести, по которому нельзя воровать у бедных, актеров, медиков и юристов. Мишка помогает беспризорникам и бездомным людям, закатывает самые настоящие пиры для нуждающихся. В организации налетов он отличается остроумием и сходит с ума от дочери местного богача.