Жизнь и приключения Мишки Япончика 2011 7 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12
О чем cерия
В 7 серии сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» в дом налетчика летит граната, ранение получает один из участников банды. Ржевский-Паевский обсуждает с Тором важность уничтожения Мишкиной банды и его самого.
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