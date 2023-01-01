Жизнь и приключения Мишки Япончика 2011 10 серия 1 сезон
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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12
О чем cерия
В 10 серии сериала «Жизнь и приключения Мишки Япончика» в Одессе царят большевики. Мишка остается в лагере красных, которые оказываются хуже белых. Герш пытается добиться свободы для невиновных заключенных. Стоцкий приказывает убить его.
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