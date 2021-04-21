«Невидимка Зеро» — новый итальянский сериал, снятый в жанре научной фантастики. В основу сюжета легло произведение итальянского писателя Антонио Дикеле Дистефано под названием «Я никогда не был в своем возрасте». В центре истории оказывается мелкий преступник, который наводит страх на небольшой район провинциального города. Волею судьбы он знакомится со студентом, способным становиться невидимкой, и решает приобщить его к своим маргинальным делам. В это время сам парень встречается с крайне загадочной девушкой...