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Постер к сериалу Невидимка Зеро
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Киноафиша Сериалы Невидимка Зеро
Невидимка Зеро (2021 - …) Zero 18+
Год выпуска 2021
Страна Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

«Невидимка Зеро» — новый итальянский сериал, снятый в жанре научной фантастики. В основу сюжета легло произведение итальянского писателя Антонио Дикеле Дистефано под названием «Я никогда не был в своем возрасте». В центре истории оказывается мелкий преступник, который наводит страх на небольшой район провинциального города. Волею судьбы он знакомится со студентом, способным становиться невидимкой, и решает приобщить его к своим маргинальным делам. В это время сам парень встречается с крайне загадочной девушкой...

Невидимка Зеро - трейлер первого сезона
Невидимка Зеро
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Беатрис Гранно
Беатрис Гранно
Джузеппе Дэйв Секе
Харун Фолл
Дилан Магон
Даниэла Скаттолин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Невидимка Зеро - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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