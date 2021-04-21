В 1 сезоне сериала «Невидимка Зеро» в центре событий оказывается мелкий преступник, проживающий в небольшом итальянском городе. В целом, этот мошенник не представляет серьезной угрозы для его жителей, однако амбиции главного героя заметно растут, когда он случайно знакомится с молодым парнем, способным становиться невидимым. Довольно быстро преступник понимает, что может использовать эти суперсилы для совершения ограблений, налетов и проникновений на закрытые территории… В это время сам юноша встречается с загадочной студенткой, у которой также имеется ряд своих личных секретов.