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Невидимка Зеро 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Невидимка Зеро
Киноафиша Сериалы Невидимка Зеро Сезоны Сезон 1

Zero 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 апреля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Невидимка Зеро»

В 1 сезоне сериала «Невидимка Зеро» в центре событий оказывается мелкий преступник, проживающий в небольшом итальянском городе. В целом, этот мошенник не представляет серьезной угрозы для его жителей, однако амбиции главного героя заметно растут, когда он случайно знакомится с молодым парнем, способным становиться невидимым. Довольно быстро преступник понимает, что может использовать эти суперсилы для совершения ограблений, налетов и проникновений на закрытые территории… В это время сам юноша встречается с загадочной студенткой, у которой также имеется ряд своих личных секретов.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Невидимка Зеро График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
21 апреля 2021
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 апреля 2021
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2021
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
21 апреля 2021
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2021
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 апреля 2021
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 апреля 2021
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
21 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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