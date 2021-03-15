Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Мечты на льду
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Мечты на льду
Мечты на льду (2021 - 2021) Zero Chill 6+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

«Мечты на льду» — новая семейный сериал, снятый в жанре спортивной драмы. Производством шоу занимается стриминговая платформа Netflix. Сюжет фокусируется на девочке-подростке по имени Кейла, которая с детства активно занимается фигурным катанием. Увы, ей приходится пересмотреть всю свою жизнь, когда старшего брата принимают в престижную хоккейную команды. Из-за этого вся семья Кейлы вынуждена не только поменять школу, но и переехать в абсолютно новый город, где девушка никого не знает. Со временем героине приходится адаптироваться к новому окружению, найти новых друзей и сделать несколько очень важных открытий.

Мечты на льду - Трейлер
Мечты на льду
Трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сара-Джейн Поттс
Джемма Лоумэн
Джерри Квартенг
Йеремиас Амур
Грейс Биди
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мечты на льду - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Приложение киноафиши