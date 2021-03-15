«Мечты на льду» — новая семейный сериал, снятый в жанре спортивной драмы. Производством шоу занимается стриминговая платформа Netflix. Сюжет фокусируется на девочке-подростке по имени Кейла, которая с детства активно занимается фигурным катанием. Увы, ей приходится пересмотреть всю свою жизнь, когда старшего брата принимают в престижную хоккейную команды. Из-за этого вся семья Кейлы вынуждена не только поменять школу, но и переехать в абсолютно новый город, где девушка никого не знает. Со временем героине приходится адаптироваться к новому окружению, найти новых друзей и сделать несколько очень важных открытий.