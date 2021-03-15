Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Мечты на льду 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мечты на льду
Киноафиша Сериалы Мечты на льду Сезоны Сезон 1

Zero Chill 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мечты на льду»

В 1 сезоне сериала «Мечты на льду» действие разворачивается вокруг девушки-подростка по имени Кейла, которая с самого раннего детства занимается фигурным катанием. Главная героиня вынуждена полностью пересмотреть свое отношение к жизни, когда ее брата принимают в престижную хоккейную команду. Из-за этого всей семье приходится отказаться от привычного окружения и переехать в другой город. Со временем Кейле удается завоевать внимание новых одноклассников и даже найти свое место в спортивной жизни новой школы. В это время ее брат продолжает свой путь к хоккейному олимпу...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Мечты на льду» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Приди и забери его у меня Come and Take It from Me
Сезон 1 Серия 1
15 марта 2021
Секретный фигурист Secret Skater
Сезон 1 Серия 2
15 марта 2021
Удар исподтишка Sucker Punch
Сезон 1 Серия 3
15 марта 2021
Ледокол Ice Breaker
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2021
Мы разговариваем на льду We Do Our Talking on the Ice
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2021
Головная боль Head Rush
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2021
Тройная угроза Triple Threat
Сезон 1 Серия 7
15 марта 2021
Чувство вины Guilt Trip
Сезон 1 Серия 8
15 марта 2021
Это происходит This Is Happening
Сезон 1 Серия 9
15 марта 2021
Звездное лезвие Blade Star
Сезон 1 Серия 10
15 марта 2021
График выхода всех сериалов
Любителям триллеров в духе «Твин Пикса» — смотреть обязательно: этот сериал всего из 6 серий захватит вас с головой
Если до сих пор тоскуете по атмосфере «Настоящего детектива», включайте этот финский сериал: скрытое сокровище Netflix
Держим пари, что вы пропустили эти 2 лучших криминальных российских сериала: входят в топ-250 мирового рейтинга и не случайно
Апокалипсис в твоем ЖК: мощная зомби-дорама вошла в топ-250 лучших сериалов — посмотрите за день
Скоротать время до выхода следующих серий: топ-5 сериалов, по вайбу напоминающих «Уэнсдэй»
«Меня зовут Максимус Деций Меридий»: биография настоящего генерала Марка Аврелия из «Гладиатора»
Луция в «Гладиаторе 2» признали сыном Максимуса: создатели испортили канон или за генералом был грешок?
Винчестеры смешили — фанаты пищали: топ-5 лучших серий «Сверхъестественного», которые стоит пересмотреть
«Грязь, разврат и расчлененка»: свежий сериал НТВ с Устюговым должен был заменить «Невского», но зрители не выдерживают и 1 серию
Усаживаем детей и смотрим «Богатырей» по порядку: разобраться в хронологии — та еще задачка (сняли целых 13 частей!)
Поезд-призрак и пропавшие страусы: «Маша и медведь» живут в реальном селе в Сибири — и с этим связано целых 2 серьезных ляпа мульта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше