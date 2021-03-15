В 1 сезоне сериала «Мечты на льду» действие разворачивается вокруг девушки-подростка по имени Кейла, которая с самого раннего детства занимается фигурным катанием. Главная героиня вынуждена полностью пересмотреть свое отношение к жизни, когда ее брата принимают в престижную хоккейную команду. Из-за этого всей семье приходится отказаться от привычного окружения и переехать в другой город. Со временем Кейле удается завоевать внимание новых одноклассников и даже найти свое место в спортивной жизни новой школы. В это время ее брат продолжает свой путь к хоккейному олимпу...