Во 2 сезоне 6 серии сериала «Зема» Грека обнаруживают, начинается перестрелка. Пацаны скрываются и уезжают в глушь, чтобы переждать в деревне у Сереги. Между мужиками завязывается искренний разговор, и у них рождается план.
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