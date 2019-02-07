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Киноафиша Сериалы Зема Сезоны Сезон 2 Серия 9

Зема 2 сезон 9 серия смотреть онлайн

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Все серии 2 сезона «Зема»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 7 февраля 2019
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 12 февраля 2019
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 16 февраля 2019
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 22 февраля 2019
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 28 февраля 2019
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 7 марта 2019
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 16 марта 2019
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 25 марта 2019
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 1 апреля 2019
О чем cерия

Во 2 сезоне 9 серии сериала «Зема» Сергей погибает в неравном бою. Пацаны поминают павшего героя, и Грек предлагает начать все с чистого листа. Он достает паспорта и билеты в Грецию, но возлюбленная бывшего мента отказывается ехать вместе с ними.

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