Во 2 сезоне 4 серии сериала «Зема» бывших врагов объединяет общая беда: они оба заминированы, шансы на выживание 50 на 50. Для спасения необходимы крутая тачка, бронежилеты и каски. Времени мало, а собрать все необходимое нужно засветло.
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