Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Заповедный спецназ 2021 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Заповедный спецназ
Киноафиша Сериалы Заповедный спецназ Сезоны Сезон 2

Заповедный спецназ 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Заповедный спецназ»

Во 2 сезоне сериала «Заповедный спецназ» продолжается история о бывшем спецназовце по имени Юрий Тарханов, который встал на защиту Байкала и решительно бросил вызов всем, кто хочет нечестным образом нажиться на удивительном водоеме. В новом сезоне злобного Кужеля заменили гораздо более серьезные и беспощадные противники. События по-прежнему разворачиваются в невероятных природных ландшафтах – на фоне непроходимых лесов и бескрайних водных просторов. Но теперь действие происходит также на заброшенных производствах, военных частях и предприятиях, которые отрицательные персонажи используют для достижения своих целей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Заповедный спецназ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 2 Серия 1
4 сентября 2023
Серия 2
Сезон 2 Серия 2
4 сентября 2023
Серия 3
Сезон 2 Серия 3
5 сентября 2023
Серия 4
Сезон 2 Серия 4
5 сентября 2023
Серия 5
Сезон 2 Серия 5
6 сентября 2023
Серия 6
Сезон 2 Серия 6
6 сентября 2023
Серия 7
Сезон 2 Серия 7
7 сентября 2023
Серия 8
Сезон 2 Серия 8
7 сентября 2023
Серия 9
Сезон 2 Серия 9
8 сентября 2023
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
8 сентября 2023
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
11 сентября 2023
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
11 сентября 2023
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
12 сентября 2023
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
12 сентября 2023
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
13 сентября 2023
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
13 сентября 2023
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
14 сентября 2023
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
14 сентября 2023
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
15 сентября 2023
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Реальные американские фермеры остались в шоке от «Йеллоустоуна»: на ранчо в США никто не живет так, как Даттоны
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
До 91.4 млн просмотров: топ-3 зарубежных фильма, которые были хитами в СССР — это не «Танцор диско» или «Зита и Гита»
«Оппенгеймер из мира Marvel»: критик рассказал, чего ждать от «Фантастической четверки», и заслужила ли она 88% «свежести»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Россияне выбрали 5 самых смешных фильмов в истории: в списке нет ни одной картины Гайдая — зато очень много пошлости
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше