В 1 сезоне сериала «Заповедный спецназ» на Байкал прибывает экс-спецназовец Юрий Тарханов. При содействии нового директора государственного заповедника Елены Шапошниковой он получает место инспектора охраны природы. Шапошникова рассчитывает, что Юрий решит проблему, связанную с браконьерством в этих местах. Тарханов устанавливает контакт со своими коллегами и выясняет, что рыбаки вступили в сговор с местным авторитетом Федором Якушевым, известным как Фейерверк. Тем временем люди Якушева готовят нападение на Юрия. Ему отказываются оказать помощь местные сотрудники правоохранительных органов.