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Заповедный спецназ 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Заповедный спецназ
Киноафиша Сериалы Заповедный спецназ Сезоны Сезон 1

Заповедный спецназ 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 марта 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 15 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Заповедный спецназ»

В 1 сезоне сериала «Заповедный спецназ» на Байкал прибывает экс-спецназовец Юрий Тарханов. При содействии нового директора государственного заповедника Елены Шапошниковой он получает место инспектора охраны природы. Шапошникова рассчитывает, что Юрий решит проблему, связанную с браконьерством в этих местах. Тарханов устанавливает контакт со своими коллегами и выясняет, что рыбаки вступили в сговор с местным авторитетом Федором Якушевым, известным как Фейерверк. Тем временем люди Якушева готовят нападение на Юрия. Ему отказываются оказать помощь местные сотрудники правоохранительных органов.

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Список серий сериала Заповедный спецназ График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
22 марта 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
22 марта 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 марта 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 марта 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 марта 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
24 марта 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
25 марта 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
25 марта 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
26 марта 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
26 марта 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
29 марта 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 марта 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 марта 2021
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
30 марта 2021
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
31 марта 2021
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
31 марта 2021
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
1 апреля 2021
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
1 апреля 2021
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
2 апреля 2021
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
2 апреля 2021
График выхода всех сериалов
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