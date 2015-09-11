Во 2 сезоне 4 серии сериала «Нация Z» Мерфи и Кассандра оказываются возле теплицы, которая переполнена зомби – растительными гибридами. Там находится Партия 47, которая, по словам главы лаборатории, владеет вакциной от зомби-вируса.
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