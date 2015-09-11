Во 2 сезоне 5 серии сериала «Нация Z» члены группы отправляются к общине меннонитов. Тем временем Серена готовится стать матерью. Эдди заболевает сибирской язвой. Меннониты готовы помочьчленам группы и ведут себя доброжелательно.
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