В 1 сезоне 13 серии сериала «Нация Z» группа по распоряжению гражданина Зет решает изменить свой маршрут. Теперь они двигаются к штату Колорадо. Там обрывается след врача, которая ввела инъекцию вакцины Мерфи. Под землей обнаружен научный институт.
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