В 1 сезоне 2 серии сериала «Нация Z» в штате Нью-Джерси у тех, кому удалось выжить, почти закончилось горючее. К группе присоединяется новый человек по имени Трэвис. Он ведет остальных к местному нефтезаводу, где можно восполнить запасы топлива.