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Киноафиша Сериалы Нация Z Сезоны Сезон 1 Серия 2

Нация Z 2014 - 2018 2 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Нация Z»
Щенки и котята
Сезон 1 / Серия 1 12 сентября 2014
Долбаные зомби
Сезон 1 / Серия 2 19 сентября 2014
Пир в Филадельфии
Сезон 1 / Серия 3 26 сентября 2014
Цельнометаллический зомби
Сезон 1 / Серия 4 3 октября 2014
Милый дом, милый зомби
Сезон 1 / Серия 5 10 октября 2014
Воскрешение Зет
Сезон 1 / Серия 6 17 октября 2014
Добро пожаловать в Бар-Дак
Сезон 1 / Серия 7 24 октября 2014
Зунами
Сезон 1 / Серия 8 31 октября 2014
Сдохни, зомби, сдохни уже
Сезон 1 / Серия 9 7 ноября 2014
Грядет ядерный взрыв
Сезон 1 / Серия 10 14 ноября 2014
Сестры милосердия
Сезон 1 / Серия 11 21 ноября 2014
Закон Мерфи
Сезон 1 / Серия 12 28 ноября 2014
Доктор мёртвых
Сезон 1 / Серия 13 5 декабря 2014
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Нация Z» в штате Нью-Джерси у тех, кому удалось выжить, почти закончилось горючее. К группе присоединяется новый человек по имени Трэвис. Он ведет остальных к местному нефтезаводу, где можно восполнить запасы топлива.

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