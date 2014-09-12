В 1 сезоне 2 серии сериала «Нация Z» в штате Нью-Джерси у тех, кому удалось выжить, почти закончилось горючее. К группе присоединяется новый человек по имени Трэвис. Он ведет остальных к местному нефтезаводу, где можно восполнить запасы топлива.
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