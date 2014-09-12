В 1 сезоне 1 серии сериала «Нация Z» через три года после того, как настал зомби-апокалипсис, лейтенант Мак Хэммонд должен перевезти из Нью-Йорка в штат Калифорния арестованного Мерфи. Этот человек оказался единственным, кто пережил нашествие зомби.