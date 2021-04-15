В 7 сезоне 8 серии сериала «Юная» Кэйтлин необходима помощь и поддержка главной героини во время организации мероприятия. В итоге Лиза обращается к крайним мерам в лице Куинн. Кэлси недовольна тем фактом, что она снова находится в центре внимания.