В 7 сезоне 8 серии сериала «Юная» Кэйтлин необходима помощь и поддержка главной героини во время организации мероприятия. В итоге Лиза обращается к крайним мерам в лице Куинн. Кэлси недовольна тем фактом, что она снова находится в центре внимания.
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