В 4 сезоне 5 серии сериала «Йеллоустоун» Джон и Кейси вынужденно имеют дело с некоторыми новичками в городе. По ходу дела Ллойд оказывается в конуре вместе с Рипом, он решает обучить Картера. Тем временем Джейми ищет информацию о своем отце...
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