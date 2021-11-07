В 4 сезоне 4 серии сериала «Йеллоустоун» Джейми приходят неожиданные известия. Тем временем Бет нужно дать ответ на поступившее предложение. Джимми располагается на дороге. В связи с последними событиями атмосфера в ночлежке накаляется.
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