В 1 сезоне 5 серии сериала «Запретный плод» помощь Халита Йылдыз становится причиной гнева Эндер и ее желания отомстить девушке. Тем временем чувства Зейнеп и Алихана становятся столь сильны, что они больше не могут скрывать их друг от друга.
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