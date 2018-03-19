В 1 сезоне 5 серии сериала «Запретный плод» помощь Халита Йылдыз становится причиной гнева Эндер и ее желания отомстить девушке. Тем временем чувства Зейнеп и Алихана становятся столь сильны, что они больше не могут скрывать их друг от друга.