Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Любовники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Запретный плод Сезоны Сезон 1 Серия 5

Запретный плод 2018 5 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Запретный плод»
Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 19 марта 2018
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 26 марта 2018
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 2 апреля 2018
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 9 апреля 2018
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 16 апреля 2018
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 23 апреля 2018
Серия 7
Сезон 1 / Серия 7 30 апреля 2018
Серия 8
Сезон 1 / Серия 8 7 мая 2018
Серия 9
Сезон 1 / Серия 9 14 мая 2018
Серия 10
Сезон 1 / Серия 10 21 мая 2018
Серия 11
Сезон 1 / Серия 11 28 мая 2018
Серия 12
Сезон 1 / Серия 12 4 июня 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Запретный плод» помощь Халита Йылдыз становится причиной гнева Эндер и ее желания отомстить девушке. Тем временем чувства Зейнеп и Алихана становятся столь сильны, что они больше не могут скрывать их друг от друга.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вершина страха
Вершина страха 4 комментария
Черный Адам
Черный Адам 7 комментариев
Грозный папа
Грозный папа 2 комментария
Обсудить новинки кино в чате
Related video
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Приложение киноафиши