В 1 сезоне 1 серии сериала «Запретный плод» происходит первая встреча Йылдыз и Эндер. Йылдыз делает новой знакомой заманчивое предложение. Тем временем сестра Йылдыз, Зейнеп, сталкивается с владельцем компании, в которой она работает, — Алиханом.
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