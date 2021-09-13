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Y. Последний мужчина 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Y. Последний мужчина
Киноафиша Сериалы Y. Последний мужчина Сезоны Сезон 1

Y: The Last Man
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Y. Последний мужчина»

В 1 сезоне сериала «Y. Последний мужчина» человечество страдает от шокирующей эпидемии. В одночасье вирус истребляет всех мужчин, а также самцов животных. Однако двое обладателей Y-хромосомы все же спасаются в новой странной реальности. Это парень по имени Йорик и его питомец – ручная обезьяна-капуцин. Молодой человек планирует добраться до Австралии, чтобы встретиться там со своей девушкой Бэт. Но в непривычных условиях общество оказывается в полнейшем хаосе, и на его пути встает множество препятствий.

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Список серий сериала Y. Последний мужчина График выхода всех сериалов
Сезон 1
День до The Day Before
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2021
Будет ли мир добр? Would the World Be Kind
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2021
Нил Neil
Сезон 1 Серия 3
13 сентября 2021
Карен и Бенджи Karen and Benji
Сезон 1 Серия 4
20 сентября 2021
Охота на Манн Mann Hunt
Сезон 1 Серия 5
27 сентября 2021
Странный Ал мертв Weird Al is Dead
Сезон 1 Серия 6
4 октября 2021
Моя мама видела обезьяну My Mother Saw a Monkey
Сезон 1 Серия 7
11 октября 2021
Готовься, целься, пли! Ready. Aim. Fire.
Сезон 1 Серия 8
18 октября 2021
Перец Peppers
Сезон 1 Серия 9
25 октября 2021
Виктория Victoria
Сезон 1 Серия 10
1 ноября 2021
График выхода всех сериалов
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