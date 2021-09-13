В 1 сезоне сериала «Y. Последний мужчина» человечество страдает от шокирующей эпидемии. В одночасье вирус истребляет всех мужчин, а также самцов животных. Однако двое обладателей Y-хромосомы все же спасаются в новой странной реальности. Это парень по имени Йорик и его питомец – ручная обезьяна-капуцин. Молодой человек планирует добраться до Австралии, чтобы встретиться там со своей девушкой Бэт. Но в непривычных условиях общество оказывается в полнейшем хаосе, и на его пути встает множество препятствий.