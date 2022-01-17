Меню
Новости
Создатель сериала «Y: Последний мужчина» сообщила, что второго сезона ждать не стоит
Команде постапокалиптической драмы не удалось найти проекту новый дом.
Написать
17 января 2022 13:41
Канал FX закрыл сериал «Y: Последний мужчина» не из-за низких зрительских рейтингов
Проект оказался очень проблемным и затратным.
Написать
20 октября 2021 16:05
Канал FX решил не продлевать сериал «Y: Последний мужчина» на второй сезон
Шоу может получить продолжение на другой платформе.
Написать
18 октября 2021 11:17
Картины апокалипсиса: в сети появилась страшная вступительная сцена из сериала «Y. Последний мужчина»
Первые три эпизода уже вышли на стрим-сервисе Hulu.
Написать
14 сентября 2021 14:34
Критики тепло приняли сериал «Y. Последний мужчина»
Шоу сдержанно хвалят.
Написать
9 сентября 2021 16:21
