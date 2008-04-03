Во 2 сезоне 6 серии сериала «Триплексоголик» Юко принуждает Ватануки, который не знаком с правилами, играть в маджонг с приятелями неподалеку от храма Домэки. Но в скором времени становится понятно, что это было не просто капризом ведьмы.
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