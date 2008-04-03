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Киноафиша Сериалы Триплексоголик Сезоны Сезон 2 Серия 6

Триплексоголик 2006 - 2008 6 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Триплексоголик»
Паук
Сезон 2 / Серия 1 3 апреля 2008
Левый глаз
Сезон 2 / Серия 2 10 апреля 2008
Половина
Сезон 2 / Серия 3 17 апреля 2008
Продавец снов
Сезон 2 / Серия 4 24 апреля 2008
Духовное родство
Сезон 2 / Серия 5 1 мая 2008
Конохана
Сезон 2 / Серия 6 8 мая 2008
Вода и девушка-кошка
Сезон 2 / Серия 7 15 мая 2008
Звон
Сезон 2 / Серия 8 22 мая 2008
Слухи
Сезон 2 / Серия 9 29 мая 2008
Не возвращайся
Сезон 2 / Серия 10 5 июня 2008
Секрет
Сезон 2 / Серия 11 12 июня 2008
Правда
Сезон 2 / Серия 12 19 июня 2008
Ответный дар
Сезон 2 / Серия 13 26 июня 2008
О чем серия

Во 2 сезоне 6 серии сериала «Триплексоголик» Юко принуждает Ватануки, который не знаком с правилами, играть в маджонг с приятелями неподалеку от храма Домэки. Но в скором времени становится понятно, что это было не просто капризом ведьмы. 

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