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Триплексоголик 2006 - 2008 2 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Триплексоголик»
Паук
Сезон 2 / Серия 1 3 апреля 2008
Левый глаз
Сезон 2 / Серия 2 10 апреля 2008
Половина
Сезон 2 / Серия 3 17 апреля 2008
Продавец снов
Сезон 2 / Серия 4 24 апреля 2008
Духовное родство
Сезон 2 / Серия 5 1 мая 2008
Конохана
Сезон 2 / Серия 6 8 мая 2008
Вода и девушка-кошка
Сезон 2 / Серия 7 15 мая 2008
Звон
Сезон 2 / Серия 8 22 мая 2008
Слухи
Сезон 2 / Серия 9 29 мая 2008
Не возвращайся
Сезон 2 / Серия 10 5 июня 2008
Секрет
Сезон 2 / Серия 11 12 июня 2008
Правда
Сезон 2 / Серия 12 19 июня 2008
Ответный дар
Сезон 2 / Серия 13 26 июня 2008
О чем серия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Триплексоголик» Домэки просматривает литературу по оккультизму, пытаясь отыскать возможность вернуть глаза Ватануки. Когда подходящий материал удается обнаружить, возникает загадочный дух, который ест содержание книг.

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