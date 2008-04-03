Во 2 сезоне 4 серии сериала «Триплексоголик» Ватануки и Юко познакомились с необыкновенным призраком. Он занимается торговлей сновидениями и предметами, которые кому-то когда-либо являлись в этих самых снах. Все это весьма удивительно!
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