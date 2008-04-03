Во 2 сезоне 11 серии сериала «Триплексоголик» у Ватануки появились вопросы о том, какое имеет отношение Химавари к трагическим случайностям. После того, как Химавари дотрагивается до плеча Ватануки, он внезапно выпадает из окна 2-го этажа.
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