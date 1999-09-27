Зена — королева воинов 1995 - 2001 12 серия 5 сезон
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Все серии 5 сезона «Зена — королева воинов»
Падший ангел
Сезон 5 / Серия 127 сентября 1999
Шакрам
Сезон 5 / Серия 24 октября 1999
Преемница
Сезон 5 / Серия 311 октября 1999
Животная притягательность
Сезон 5 / Серия 418 октября 1999
Битва скелетов
Сезон 5 / Серия 51 ноября 1999
Чистота
Сезон 5 / Серия 68 ноября 1999
Любовь побеждает войну
Сезон 5 / Серия 715 ноября 1999
Небольшие проблемы
Сезон 5 / Серия 822 ноября 1999
Семена веры
Сезон 5 / Серия 910 января 2000
Лиры и пламенные сердца
Сезон 5 / Серия 1017 января 2000
Нанося удары
Сезон 5 / Серия 1124 января 2000
Бог боится ребёнка
Сезон 5 / Серия 127 февраля 2000
Вечные узы
Сезон 5 / Серия 1314 февраля 2000
Амфиполис в осаде
Сезон 5 / Серия 1421 февраля 2000
Подводный мир
Сезон 5 / Серия 1528 февраля 2000
Жизненная сила
Сезон 5 / Серия 1613 марта 2000
Родственные души
Сезон 5 / Серия 1717 апреля 2000
Антоний и Клеопатра
Сезон 5 / Серия 1824 апреля 2000
Глядя смерти в лицо
Сезон 5 / Серия 191 мая 2000
Ливия
Сезон 5 / Серия 208 мая 2000
Ева
Сезон 5 / Серия 2115 мая 2000
Материнство
Сезон 5 / Серия 2222 мая 2000
О чем cерия
В 5 сезоне 12 серии сериала «Зена — королева воинов» становится известно о том, что будущий ребенок главной героини должен уничтожить всех богов. Разъяренный Зевс решает убить воительницу, пока не стало слишком поздно. Но ему мешает собственный сын.
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