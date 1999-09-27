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Киноафиша Сериалы Зена — королева воинов Сезоны Сезон 5 Серия 7

Зена — королева воинов 1995 - 2001 7 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Зена — королева воинов»
Падший ангел
Сезон 5 / Серия 1 27 сентября 1999
Шакрам
Сезон 5 / Серия 2 4 октября 1999
Преемница
Сезон 5 / Серия 3 11 октября 1999
Животная притягательность
Сезон 5 / Серия 4 18 октября 1999
Битва скелетов
Сезон 5 / Серия 5 1 ноября 1999
Чистота
Сезон 5 / Серия 6 8 ноября 1999
Любовь побеждает войну
Сезон 5 / Серия 7 15 ноября 1999
Небольшие проблемы
Сезон 5 / Серия 8 22 ноября 1999
Семена веры
Сезон 5 / Серия 9 10 января 2000
Лиры и пламенные сердца
Сезон 5 / Серия 10 17 января 2000
Нанося удары
Сезон 5 / Серия 11 24 января 2000
Бог боится ребёнка
Сезон 5 / Серия 12 7 февраля 2000
Вечные узы
Сезон 5 / Серия 13 14 февраля 2000
Амфиполис в осаде
Сезон 5 / Серия 14 21 февраля 2000
Подводный мир
Сезон 5 / Серия 15 28 февраля 2000
Жизненная сила
Сезон 5 / Серия 16 13 марта 2000
Родственные души
Сезон 5 / Серия 17 17 апреля 2000
Антоний и Клеопатра
Сезон 5 / Серия 18 24 апреля 2000
Глядя смерти в лицо
Сезон 5 / Серия 19 1 мая 2000
Ливия
Сезон 5 / Серия 20 8 мая 2000
Ева
Сезон 5 / Серия 21 15 мая 2000
Материнство
Сезон 5 / Серия 22 22 мая 2000
О чем cерия

В 5 сезоне 7 серии сериала «Зена — королева воинов» доблестная воительница продолжает свои приключения в Китае. Теперь главная героиня должна понять, что же хотел ей сказать бывший учитель. Только так она сможет спасти своих любимых друзей...

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