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Сериалы
Зена — королева воинов
Сезоны
Зена — королева воинов (1995 - 2001), список сезонов
Xena: Warrior Princess
16+
Год выпуска
1995
Страна
США
Эпизод длится
45 минут
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Список сезонов сериала «Зена — королева воинов»
Сезон 1 / Season 1
1995,
24 эпизода
Сезон 2 / Season 2
1996,
22 эпизода
Сезон 3 / Season 3
1997,
22 эпизода
Сезон 4 / Season 4
1998,
22 эпизода
Сезон 5 / Season 5
1999,
22 эпизода
Сезон 6 / Season 6
2000,
22 эпизода
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