Во 2 сезоне 11 серии сериала «Белый воротничок» герои делятся друг с другом своими воспоминаниями: Питер рассказывает Нилу, как пытался поймать его, а Нил — как познакомился с Кейт, проворачивал аферы и бегал от ФБР во главе с Питером.
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