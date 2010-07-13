Во 2 сезоне 11 серии сериала «Белый воротничок» герои делятся друг с другом своими воспоминаниями: Питер рассказывает Нилу, как пытался поймать его, а Нил — как познакомился с Кейт, проворачивал аферы и бегал от ФБР во главе с Питером.