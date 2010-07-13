Во 2 сезоне 10 серии сериала «Белый воротничок» Питера отстраняют от работы в бюро из-за обвинений в преступлении, которого он не совершал. Теперь Нилу нужно как можно скорее найти настоящего виновного и восстановить честное имя друга.