Во 2 сезоне 10 серии сериала «Белый воротничок» Питера отстраняют от работы в бюро из-за обвинений в преступлении, которого он не совершал. Теперь Нилу нужно как можно скорее найти настоящего виновного и восстановить честное имя друга.
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