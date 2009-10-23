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Киноафиша Сериалы Белый воротничок Сезоны Сезон 1 Серия 4

Белый воротничок 2009 - 2014 4 серия 1 сезон

7.7 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Белый воротничок»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 23 октября 2009
Нити
Сезон 1 / Серия 2 30 октября 2009
Часослов
Сезон 1 / Серия 3 6 ноября 2009
Бросок монеты
Сезон 1 / Серия 4 13 ноября 2009
Портрет
Сезон 1 / Серия 5 20 ноября 2009
Ва-банк
Сезон 1 / Серия 6 27 ноября 2009
Свободное падение
Сезон 1 / Серия 7 4 декабря 2009
Трудная продажа
Сезон 1 / Серия 8 19 января 2010
Плохое судейство
Сезон 1 / Серия 9 26 января 2010
Признаки жизни
Сезон 1 / Серия 10 2 февраля 2010
Вторжение в дом
Сезон 1 / Серия 11 9 февраля 2010
В горлышке бутылки
Сезон 1 / Серия 12 23 февраля 2010
Фронтмен
Сезон 1 / Серия 13 2 марта 2010
Из коробки
Сезон 1 / Серия 14 9 марта 2010
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Белый воротничок» в новом деле напарников оказывается замешан знакомый Питера — морской пехотинец Джон Митчелл. Его обвиняют в контрабанде иракских артефактов, и пока все улики действительно указывают на него.

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