В 1 сезоне 2 серии сериала «Белый воротничок» работа заставляет Питера и Нила погрузиться в мир высокой моды. Дело приводит их на нью-йоркскую Неделю моды, когда напарники узнают, что в одно из платьев был вшит чип, содержащий секретную информацию.
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