В 1 сезоне 14 серии сериала «Белый воротничок», узнав местонахождение музыкальной шкатулки, Алекс Хантер объединяется с Нилом, чтобы выкрасть ценность. У Кэффри появляется шанс спасти Кейт и улететь с ней, но решится ли он предать Питера?