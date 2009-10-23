В 1 сезоне 14 серии сериала «Белый воротничок», узнав местонахождение музыкальной шкатулки, Алекс Хантер объединяется с Нилом, чтобы выкрасть ценность. У Кэффри появляется шанс спасти Кейт и улететь с ней, но решится ли он предать Питера?
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